SnowRunner vient rouler sur Switch et Steam, la Saison 4 lancée pour tout le monde

Successeur de Spintires et MudRunner, SnowRunner est sorti à l'origine en avril 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC via l'Epic Games Store, il accueille régulièrement du contenu additionnel. Cette semaine, Saber Interactive et Focus Home Interactive lancent la Saison 4 de leur simulateur de conduite, New Frontiers.

Cette nouvelle saison, qui marque la fin du Year 1 Pass, emmène les joueurs dans l'oblast de l'Amour, dans une région russe de 16 km² avec des terrains accidentés et une base de lancement de fusées à l'abandon. Les studios indiquent au passage que plus de deux millions de joueurs ont roulé dans SnowRunner depuis son lancement, avec 30 millions de mods téléchargés sur ordinateurs et consoles.

Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, car SnowRunner débarque dès maintenant sur Steam et Nintendo Switch. L'aventure va se poursuivre encore après cela grâce à un Year 2 Pass dévoilé aujourd'hui, qui rajoutera du contenu additionnel au fil de quatre nouvelles saisons, avec des véhicules, cartes et activités inédites, sans oublier des options de personnalisation. Si vous voulez partir rouler avec SnowRunner, le titre est vendu 39,98 € sur Amazon. Les abonnés Xbox Game Pass peuvent quant à eu le retrouver sur PC, Xbox et xCloud.