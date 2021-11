Switch : Nintendo prévient, il va y avoir des pénuries de stock avant Noël 2021 !

La pénurie de semi-conducteurs qui dure depuis le début de la crise sanitaire ne sera pas résolue avant l'année prochaine au moins, empêchant Microsoft et Sony Interactive Entertainment de produire autant de Xbox Series X|S et PS5 qu'ils voudraient. Nintendo en souffre aussi, car ses Switch utilisent également ces composants. Il a donc parfois du mal à répondre à la demande toujours aussi constante de ses consoles, qui ne sont pas systématiquement disponibles à l'achat, même si la situation s'est améliorée par rapport au début de la pandémie de COVID-19.

Malheureusement, tout va empirer pour la redoutable période des fêtes de fin d'année. Le président Shuntaro Furukawa a expliqué clairement lors d'une séance de questions-réponses faisant suite au dernier bilan financier (celui qui nous a permis d'apprendre qu'il y avait plus de 92 millions de Switch en circulation) que l'offre ne serait pas suffisante face à la demande attendue d'ici Noël 2021.

Nous ne pouvons pas produire suffisamment pour répondre à la demande que nous attendons au cours des fêtes de fin d'année. Actuellement, il n'y a aucun signe d'amélioration et la situation [des semi-conducteurs] continue d'être grave, donc je ne peux pas dire combien de temps cela va durer.

Il devrait donc y avoir des ruptures de stock temporaires plus souvent qu'à l'accoutumée, alors si vous voulez absolument mettre une Switch sous votre sapin, nous ne pouvons que conseiller de prendre vos dispositions. Le modèle OLED, la version classique et la Switch Lite sont respectivement disponibles pour 319,99, 269,99 et 199,99 € à la Fnac.

