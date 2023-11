Switch : un point sur les ventes de consoles et le top 10 des jeux Nintendo au 30 septembre 2023, comment va l'éditeur ?

Nous sommes actuellement dans la période des bilans financiers trimestriels chez les éditeurs de jeux vidéo et Nintendo n'échappe pas à la règle. C'est ce mardi que le géant japonais a donc communiqué les siens, l'occasion pour nous de vous partager notre habituel article récapitulatif. Pour commencer, en termes de hardware, la Switch en est désormais à 132,46 millions d'unités commercialisées à travers le monde, soit 2,93 millions rien que sur ces trois mois par rapport au précédent bilan. La tendance est à la baisse par rapport à la même période l'an dernier, rien d'étonnant pour une console qui approche de son septième anniversaire. L'unique record qu'elle n'a pas encore battu, c'est celui de la Nintendo DS, qui comptabilise 154,02 millions d'unités écoulées sur toute sa vie. Nintendo note que le pourcentage de ventes de la Switch modèle OLED augmente, dont la marge en termes de profit est plus faible que les autres déclinaisons de la machine. À ce sujet, les 2,93 millions se répartissent ainsi : 0,6 million de Switch classique, 0,47 million de Switch Lite et donc 1,86 million pour la OLED.

Du côté software, le total s'élève désormais à 1,13323 milliard de jeux vendus (1 133,23 millions si cela vous parle mieux), avec sur ces trois mois pas moins de 44,88 millions de copies qui ont trouvé preneur. Là encore, c'est en baisse par rapport à l'année dernière.

Le top 10 des jeux first-party ne bouge lui pas d'un poil de moustache et la nouvelle aventure de Link ne s'est vendue sur ces trois mois qu'à environ 990 000 unités. Son prédécesseur, qui trouve toujours preneur a en comparaison engrangé 500 000 ventes de plus. Autant dire que l'engouement historique pour la licence au moment de la sortie semble être bien retombé. En comparaison, le roi Mario Kart 8 Deluxe s'est écoulé à 1,55 million d'exemplaires sur cette période, même s'il est bien plus grand public. Quant à Pokémon Écarlate et Violet, même si rattraper les jeux de la 8G ne semble pas encore possible, ses 23,23 millions de copies font que le duo intègre le classement des 20 jeux de Nintendo les plus vendus de l'histoire ! Big N. note aussi que Super Mario Bros. Le Film a eu un impact positif sur les ventes de jeux Mario.

Du côté des autres exclusivités de la Switch, l'excellent Pikmin 4 (lire notre test) a déjà séduit 2,61 millions de joueurs avec son art du Dandori. Nous apprenons aussi qu'au 30 septembre 2023, Mario Party Superstars en était à 11,44 millions d'unités écoulées, Super Mario 3D World + Bowser's Fury en comptait 12,58 millions et Nintendo Switch Sports 10,77 millions.

La part du dématérialisé a elle un peu augmenté sur ces trois mois, passant à 54,2 %, les ventes de jeu sous ce format représentant 50,2 % du total. L'éditeur indique également que les versions téléchargeables de jeux sortis en physique comme The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se sont bien vendues et qu'une hausse d'achat de contenus en DLC et d'abonnement au Nintendo Switch Online est à noter.

Quant à Nintendo de manière globale, ses bénéfices nets se portent au mieux avec un chiffre d'affaires en hausse de 21,2 % sur le semestre passé (d'avril à fin septembre 2023) de 796,2 milliards de yens, soit environ 4,95 milliards d'euros, et des bénéfices nets de 271,2 milliards de yens, soit 1,69 milliard d'euros. Les prévisions financières ont donc été revues à la hausse pour l'exercice fiscal en cours, avec des attentes proches de l'année précédente.

Pour le prochain bilan, nous devrions avoir droit aux chiffres de ventes concernant Le Retour de Détective Pikachu, Super Mario Bros. Wonder (lire notre test), WarioWare: Move It! et Super Mario RPG (lire notre preview). Autant dire qu'il devrait y avoir pas mal de ventes pour cette fin d'année, surtout en ce qui concerne le dernier jeu de plateforme en 2D de la saga phare de l'éditeur. Enfin, il est bon de noter que Metroid Prime 4 est toujours indiqué, même si nous n'en avons pas vu la couleur après toutes ces années.



