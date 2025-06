MISE A JOUR Switch : le firmware 20.1.1 vient à la rescousse des joueurs

Alors que les joueurs ont surtout les yeux rivés sur la Switch 2 qui sort cette semaine, qui devrait recevoir une mise à jour dès son lancement pour pleinement fonctionner à en croire ceux ayant pu en récupérer une en avance, c'est à nouveau la Switch première du nom qui nous intéresse de ce côté. Oui, c'est déjà la quatrième en à peine plus d'un mois ! La version 20.0.0 était évidemment la plus massive en termes de nouveautés, suivie par la 20.0.1 servant à corriger un bug empêchant la console de redémarrer. La semaine dernière, la 20.1.0 effectuait quelques modifications encore liées à l'arrivée du nouveau hardware et il faut croire que les ingénieurs de chez Nintendo sont sous tension, car ils ont à nouveau dû sortir un correctif et déployer un firmware 20.1.1 aujourd'hui. Apparemment, certains jeux ne se lançaient plus, un problème qu'il fallait évidemment résoudre au plus vite.

Vous trouverez ci-dessous le détail du changelog fourni par Nintendo :

Version 20.1.1 (datée du 3 juin 2025) Correction d'un problème où certains logiciels ne démarraient pas après la mise à jour vers la version système 20.1.0.

Évidemment, si vous constatez d'autres changements, n'hésitez pas à en faire part en commentaires.

Vous pouvez précommander le pack regroupant la Switch 2 et Mario Kart World au prix de 499,99 € sur Amazon, Cdiscount ou à la Fnac.