GC2021 : Valheim, une jolie cinématique pour dater la première mise à jour, Hearth and Home, un point sur les nouveautés

Valheim est peut-être le succès surprise de cette année, avec déjà plus de 8 million d'exemplaires écoulés sur PC en moins de 6 mois, alors même qu'il n'était encore officiellement qu'en Accès Anticipé. Iron Gate va d'ailleurs bientôt rapprocher le titre de sa 1.0 avec la première mise à jour, datée par une cinématique animée à l'occasion de la gamescom Opening Night Live.

L'extension gratuite Hearth & Home apportera des nouveautés sur plusieurs plans de l'expérience, comme de précédentes vidéos ont commencé à l'expliquer. Du côté de la nourriture, des indicateurs rouge, jaune et blanc indiqueront si un élement rapporte plus de santé, d'endurance ou un peu des deux, et un timer remplacera la jauge pour savoir quand nous devons nous restaurer. Nous pourrons également doser notre santé et notre endurance (qui remplissent la même jauge) pour choisir d'être plus puissant ou plus résistant aux coups, mais gare à ne pas être sonné et à surveiller la barre de choc dédiée. Et du côté des boucliers, les plus puissants auront un recul plus important.

Le jeu de survie à plusieurs dans le monde des vikings va sinon accueillir de la nourriture, des pièces d'équipement et des éléments de personnalisation pour notre domicile qui vont étoffer le gameplay.

En ce qui concerne la date de sortie, Hearth & Home est donc désormais prévu pour le 16 septembre 2021, et nous aurons un regard plus complet sur ses nouveautés d'ici là.