Xbox Series X et S : les consoles Xbox qui se vendent le mieux selon Microsoft, une idée approximative des chiffres de vente

Lors du bilan du dernier trimestre fiscal de Microsoft, qui s'est conclu fin juin 2021, le président Satya Nadella a évoqué le succès de ses encore récentes Xbox Series X et Xbox Series S. Il n'a malheureusement pas encore lâché de chiffres de ventes officiels, contrairement à la PS5 qui se targue d'avoir dépassé le cap des 10 millions, mais a tout de même fait une déclaration intéressante.

Il a en effet glissé la petite phrase suivante :

Les Xbox Series S et X sont nos consoles les plus rapidement vendues à ce jour, avec plus de consoles vendues à ce jour que n'importe quelle génération précédente [sur la même période].

Cela nous donne donc mécaniquement une idée des chiffres de vente actuels de la Xbox Series X|S, qui avait déjà réalisé un lancement « record » sans qu'aucune donnée numérique ne soit révélée. Lancées en novembre 2005 et 2013, les Xbox 360 et Xbox One s'étaient écoulées à 5 et 5,7 millions d'exemplaires avant la fin de leur premier mois de juin. Ce qui veut dire que, forcément, il y a désormais plus de 5,7 millions de Xbox Series X et Xbox Series S en circulation ! Selon l'analyste Niko Partners, il y aurait même plutôt 6,5 millions de consoles next-gen de la marque sur le marché, mais difficile de se fier totalement à ce genre de projections.

Il est en revanche impossible de savoir à quel point les Xbox Series X et S auraient pu faire mieux si le modèle le plus cher n'était pas toujours en rupture de stock. Celui à 299,00 € et sans lecteur de disque est lui souvent disponible à la vente, comme c'est actuellement le cas chez Amazon.fr.