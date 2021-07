PS5 : 10 millions de consoles vendues !

Le lancement de la PlayStation 5 en novembre dernier a été compliqué, la console de salon de Sony est encore aujourd'hui difficilement trouvable dans le commerce, mais c'est parce qu'elle se vend comme des petits pains. Le constructeur japonais dévoilait avoir écoulé 7,8 millions de consoles en mars dernier.

Le chiffre a continué à grimper, et aujourd'hui, Sony annonce qu'il a vendu plus de 10 millions de PlayStation 5 dans le monde, en date du 18 juillet 2021. Le constructeur rappelle qu'il a rencontré des soucis de production à cause des stocks de microprocesseurs et du COVID-19, mais il se félicite du travail accompli. Veronica Rogers, senior vice-présidente du Global Head of Business Operations, remercie principalement l'équipe du développement produit pour avoir conçu le SSD, la DualSense et l'audio 3D, mais également l'équipe hardware qui a fourni les ressources physiques aux PS5 pour assurer la production de ces 10 millions de consoles.

Sans surprise, la PlayStation 5 est donc la console de Sony qui s'est vendue le plus rapidement sur cette période, autant dire que les soucis de stocks ne freinent en rien le succès de la machine nouvelle génération. Fera-t-elle aussi bien que les 115 millions d'exemplaires vendus de la PS4, et que les 155 millions de PS2 écoulées ? Rendez-vous dans quelques années pour le savoir. Vous pouvez retrouver des jeux et accessoires PS5 sur Amazon.