Xbox Series X et S : Microsoft se félicite d'un lancement record, mais ne dévoilera aucun chiffre

Ce mardi 10 novembre marquait le lancement des Xbox Series X et S, consoles nouvelle génération de Microsoft qui vont s'opposer directement à la PlayStation 5 de Sony. Mais c'est bien le constructeur américain qui a dégainé en premier, et le responsable de la branche Xbox Phil Spencer se félicite de ce lancement réussi.

Phil Spencer déclare ainsi que « en 24 heures, plus de nouvelles consoles ont été vendues, dans plus de pays, que jamais auparavant ». Ce qui nous fait quand même une belle jambe, car il avait annoncé peu avant à The Guardian qu'il ne dévoilerait aucun chiffre de ventes des Xbox Series X et S, expliquant que cela n'aurait pas de sens alors que Google, Amazon et Facebook se lancent dans la course vidéoludique et que, par exemple, « Google ne parlera jamais du nombre de Chromecast Pro vendus, ils vont parler du nombre de joueurs qu'ils ont ». Et l'opposition avec Sony ne l'intéresse pas :

Je pense que les gens qui veulent nous opposer à Sony sur la base de qui a vendu le plus de consoles perdent le contexte de ce qu'est le jeu aujourd'hui. Il y a trois milliards de personnes qui jouent à des jeux sur la planète aujourd'hui, mais peut-être seulement 200 millions de foyers qui ont une console de jeu vidéo. D'une certaine manière, l'espace de la console devient un pourcentage de plus en plus petit du gâteau de jeu global.

Pas fou, Phil Spencer sait très bien que les Xbox Series X et S auront sans doute du mal à rivaliser avec les PlayStation 5, et d'ailleurs, Microsoft mise désormais beaucoup sur le Xbox Game Pass, permettant de profiter d'un vaste catalogue sur consoles, mais aussi sur PC et mobiles dans sa version Ultimate à 12,99 € par mois. Et ça, ce sont des joueurs en plus pour Microsoft qui ne rentrent pas en compte dans le calcul des consoles vendues.

Cependant, l'analyste Daniel Ahmad indique sur Twitter que la Xbox One s'était écoulée à un million d'exemplaires dans 13 pays différents le jour de son lancement. Les Xbox Series X et S sont proposées dans 37 pays à l'heure actuelle, et ont donc évidemment dépassé le million de ventes pour le jour du lancement. Cela peut donc être trois millions en restant sur la logique des territoires de distributions, voire davantage, ou seulement 1,1 million, impossible à dire, mais les joueurs étaient nombreux, au point de faire sauter le Xbox Live.

Lire aussi : TEST de la Xbox Series X : une Lamborghini qui attend que la porte du circuit soit ouverte pour s'exprimer !