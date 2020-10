Xbox Series X et S : le line-up de lancement officiel des deux consoles dévoilé par Microsoft

« Lorsque vous allumerez pour la première fois votre Xbox Series X ou votre Xbox Series S, vous allez découvrir le catalogue de lancement le plus riche de l’histoire de Xbox » a écrit Will Tutle, le rédacteur en chef de Xbox Wire. Alors que les Xbox Series X et S ont été mises en valeur dans une nouvelle publicité, les futures consoles de la firme de Redmond se font désirer. Pour rappel, ces dernières sont attendues le 10 novembre prochain par chez nous. Sony Interactive Entertainment a promis « le meilleur line-up de l’histoire » de PlayStation en plus d’avoir partagé des visuels et des récits de certains de ses futurs titres. Malgré tout, Microsoft compte également montrer qu’il possède un line-up solide.





Ainsi, c’est 30 jeux optimisés qui seront disponibles lors du lancement des Xbox Series X et S. Dans le lot, 20 d’entre eux seront compatibles avec le système de Smart Delivery. Enfin, d’autres titres viendront s’ajouter au fameux service comme Destiny 2 ou Cyberpunk 2077.

Le géant a ainsi indiqué :

Lorsque vous allumerez pour la première fois votre Xbox Series X ou votre Xbox Series S le 10 novembre, vous allez découvrir le catalogue de lancement le plus riche de l’histoire de Xbox. Vous pourrez jouer à des titres très attendus comme Assassin’s Creed: Valhalla, Watch Dogs: Legion, Yakuza: Like a Dragon, Gears Tactics ou Tetris Effect: Connected. 30 nouveaux jeux seront disponibles dès le premier jour, 20 d’entre eux bénéficieront du Smart Delivery pour être mis à jour automatiquement, et vous pourrez bien sûr profiter des milliers de titres rétrocompatibles s’étendant sur quatre générations. Avant la fin de l’année, plus de titres incroyables sortiront sur Xbox Series X et Xbox Series S, comme Call of Duty : Black Ops Cold War dès le 13 novembre, Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, qui sera disponible le 10 novembre puis sera Optimisé pour Xbox Series X et Xbox Series S le 8 décembre, ou encore The Medium, qui verra le jour le 10 décembre. Lors de la sortie de Cyberpunk 2077 le 19 novembre, vous pourrez découvrir la meilleure version possible du jeu sur nos consoles de nouvelle génération et ce, quelle que soit la Xbox que vous possédez, grâce au Smart Delivery.

Voici la liste des 30 jeux disponibles lors du lancement des nouvelles machines.

Assassin’s Creed Valhalla (Smart Delivery)

Borderlands 3 (Smart Delivery)

Bright Memory 1.0

Cuisine Royale (Smart Delivery)

Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Devil May Cry 5: Special Edition

DIRT 5 (Smart Delivery)

Enlisted

Evergate

The Falconeer (Smart Delivery)

Fortnite

Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

King Oddball (Smart Delivery)

Maneater (Smart Delivery)

Manifold Garden (Smart Delivery)

NBA 2K21

Observer: System Redux

Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Planet Coaster (Smart Delivery)

Sea of Thieves (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

War Thunder (Smart Delivery)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)

Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)

Yes, Your Grace (Smart Delivery)

Notez que vous pouvez acheter une Xbox One S sur Amazon pour 257,48 €.