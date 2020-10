PS5 : Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Returnal, Kena... des résumés officiels et des images inédites pour le line-up de la console

Malgré la tenue d'une conférence il y a quelques semaines, le line-up de lancement de la PS5 n'a commencé à se détailler que cette semaine, avec des billets pour nous présenter Destruction AllStars, Demon's Souls Remake ou encore Sackboy: A Big Adventure. Sony Interactive Entertainment a en parallèle mis à jour son site officiel avec des résumés élargis et surtout quelques visuels inédits des productions à venir sur la console next-gen.

Concrètement, il n'y a pas grand chose de neuf, mais si vouliez faire un point sur les caractéristiques et univers des expériences à venir, c'est le meilleur moyen de le faire.

Affrontez les plus grands guerriers du monde Affrontez les plus grands guerriers du monde lors de combats acharnés en JcJ. 1 invasions en ligne rendent votre quête encore plus dangereuse. Ou jouez en coopération en convoquant des alliés pour vous aider à combattre les démons.

Maîtrisez les arts de la sorcellerie et de la guerre Aiguisez et perfectionnez vos compétences de combat. Sachez quand aller de l'avant et quand attendre le bon moment, puisque chaque coup manqué ou erreur malencontreuse peut vous coûter les âmes que vous avez mis tant de temps à collecter. Sachez que d'immenses récompenses vous attendent lorsque vous terrassez les ennemis les plus forts, et la mort n'est pas la fin, mais une forme d'existence différente.

Devenez le fléau des démons Aventurez-vous dans le royaume nordique de Boletaria, autrefois un territoire prospère peuplé de vaillants chevaliers, mais qui abrite aujourd'hui d'ignobles créatures et des démons affamés. Rencontrez d'étranges personnages rendus fous par le monde qui les entoure, et découvrez la troublante histoire de Demon's Souls.

Boletaria était désormais coupée du monde extérieur. Les chevaliers qui osaient s'aventurer dans cet épais brouillard dans l'espoir de délivrer la contrée de ce calvaire disparaissaient à tout jamais. Vous incarnant un guerrier qui parvint à traverser cette brume funeste et devez désormais affronter la plus difficile des épreuves pour obtenir le titre de Fléau des démons : vous devez renvoyer l'Ancien d'où il vient.

Les studios PlayStation et Bluepoint Games vous offrent un remake du classique de PlayStation, Demon's Souls. Une nouvelle génération de joueurs découvrira une sombre et terrifiante contrée plongée dans la brume dans ce remake reconstruit de toutes pièces. Ceux qui ont déjà dû faire face aux difficultés et tourments de cette contrée pourront à nouveau défier l'obscurité avec une qualité visuelle époustouflante et des performances accrues.

À vous de résoudre les mystères de l'île de Snaktooth : Qu'est-il arrivé à Lizbert ? Que sont les Bugsnax et d'où viennent-ils ? Et pourquoi, oh oui pourquoi, sont-ils si délicieux ?

Partez à l'aventure dans Bugsnax, un jeu au monde enchanté dans lequel vous découvrez l'île Snaktooth et ses légendaires habitants, les Bugsnax, des créatures mi-insecte mi-snack. Vous avez été invité par l'intrépide exploratrice Elizabert Megafig, mais vous découvrez en arrivant qu'elle a disparu, que son campement est sans dessus dessous et que ses fidèles sont éparpillés sur l'île, abandonnés... et affamés !

Faites face à de nouveaux dangers Participez à des combats stratégiques contre d'énormes machines et des ennemis en partie humains à l'aide d'armes, d'équipement et de pièges fabriqués à partir de pièces récupérées.

C'est à Aloy de découvrir ce qui se cache derrière ces menaces afin de restaurer l'ordre et l'équilibre du monde. Au cours de son voyage, elle doit retrouver d'anciens amis, forger des alliances avec de nouvelles factions en guerre et lever le voile sur l'héritage des temps anciens, tout en essayant de garder une longueur d'avance sur un ennemi à priori invincible.

La terre se meurt. Alors que de nouvelles machines redoutables rôdent autour de leurs frontières, de violentes tempêtes et une peste incontrôlable déciment ce qu'il reste de l'humanité. La vie sur Terre fait face à une nouvelle extinction et personne n'en connaît la raison.

Explorez des terres lointaines, affrontez des machines encore plus imposantes et plus impressionnantes, et croisez la route de nouvelles tribus étonnantes sur votre chemin de retour vers le monde post-apocalyptique et futuriste d'Horizon.

Collectionnez, modifiez, pilotez et personnalisez des centaines de voitures et créez la collection de vos rêves.*

Et Gran Turismo 7 va encore plus loin. À vous de parfaire et créer vos modèles dans le mode de personnalisation et réglages améliorés ou perfectionnez votre conduite et vos tactiques de course dans l'école de conduite.

En passant par les véhicules et circuits classiques de la franchise jusqu'au retour du légendaire mode de simulation GT, bénéficiez du meilleur des opus précédents de la série. Et si vous aimez faire la course, entraînez-vous et participez aux FIA Championships et au mode Sport*.

Explosez vos amis Poussez la destruction plus loin et participez à des parties à 16 joueurs en ligne avec vos amis. Lancez-vous sans complexe dans des parties rapides, gagnez de l'XP dans des parties classées, survolez tous vos adversaires lors de parties en multijoueur, prenez votre revanche sur vos rivaux persistants, découvrez les règles limitées dans le temps des événements spéciaux.

Forgez votre légende Participez à un championnat solo scénarisé, spécifiquement conçu pour différents Destruction AllStars. Maîtrisez plus de 50 compétitions (à débloquer) pour démontrer que vous êtes une légende de la destruction. Débloquez de nouveaux skins, des emotes et des bannières en affrontant vos rivaux IA lors de défis incroyables dans 5 arènes autour du monde.

Maîtrisez la destruction On retrouve parmi les Destruction AllStars de nombreux casse-cous téméraires, qui sont parvenus au sommet de ce sport grâce à leur talent, leur timing et leurs tactiques. Chaque compétition a des objectifs spécifiques à atteindre et des cibles à toucher, et c'est à vous d'imprimer le rythme de vos destructions.

Rejoignez les AllStars Ce sont des héros, des légendes, des personnalités mondialement connues... Seize Destruction AllStars aussi téméraires que charismatiques s'affrontent pour devenir le champion de la destruction. Ils sont prêts à tout donner et tout détruire pour y parvenir. Célébrités et vedettes. Connus dans le monde entier. Profitez des compétences de chaque AllStar pour choisir celui qui correspond le mieux à votre style de jeu et à vos tactiques : profitez de leur agilité, de leur vitesse ou de leur capacité à détruire ou à esquiver leurs rivaux avec leurs compétences et leur talent en parkour, changez de véhicule et bondissez sur des bolides pour tenter de les capturer.

Pas moins de 16 Destruction AllStars vous attendent pour une compétition qui mêle spectacle et démolition. Préparez-vous à une action effrénée dans des niveaux intenses, imprévisibles et explosifs, et combattez pour le titre de champion de la destruction.

Maîtrisez l'art du combat à bord de bolides, avec le bon timing, la bonne tactique et les bonnes compétences, pour infliger des dégâts massifs, détruire et dévaster vos adversaires dans des arènes tout autour du monde.

Kena: Bridge of Spirits

Immergez-vous dans un jeu d'action-aventure narratif dans un monde enchanteur, riche en exploration et en combats effrénés. Incarnez Kena, une jeune guide des esprits qui voyage jusqu'à un village abandonné à la recherche du temple de la montagne sacrée.

Dénichez et composez une équipe de Rots, de petits esprits qui maintiennent l'équilibre de la nature en décomposant les éléments morts ou en décomposition. Améliorez les capacités de vos compagnons, inventez de nouvelles manières de manipuler votre environnement et levez le voile sur les secrets d'une communauté oubliée cachée dans une forêt impénétrable où des esprits vagabonds sont piégés.

Caractéristiques principales

Composez votre équipe de rêve

Trouvez et collectez des Rots pour gagner des pouvoirs, faire des découvertes et transformer l'environnement.

Explorez

Découvrez un village oublié et une étrange malédiction. Faites appel au pouvoir du royaume des esprits pour restaurer ce monde autrefois majestueux.

Combat effréné

Affrontez des esprits corrompus, coincés et incapables de passer à autre chose, mettant Kena à l'épreuve à chaque tournant.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Dans la dernière aventure de l'univers Marvel’s Spider-Man, le jeune Miles Morales prend ses marques dans son nouveau foyer tout en marchant dans les pas de son mentor, Peter Parker, en tant que nouveau Spider-Man.

Mais quand une lutte de pouvoir menace de détruire son nouveau foyer, le héros en devenir se rend compte qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Pour sauver New York, Miles doit enfiler la tenue de Spider-Man et lui faire honneur.

Caractéristiques principales

L'avènement de Miles Morales

Miles découvre ses nouveaux pouvoirs explosifs qui le différencient de son mentor, Peter Parker. Apprenez à maîtriser ses attaques uniques de décharges électriques et son pouvoir de camouflage en plus de ses acrobaties aériennes, de ses gadgets et de ses compétences.

Une guerre de pouvoir

Une guerre pour le contrôle du New York de Marvel a éclaté entre une société d'énergie corrompue et une armée criminelle équipée de technologie de pointe. Alors que son nouveau foyer se trouve au cœur du combat, Miles doit prendre conscience que devenir un héros a un prix et décider de ce qu'il est prêt à sacrifier pour le bien commun.

Un nouveau foyer plein de vie

Traversez les rues enneigées de ce nouveau quartier vibrant tandis que Miles s'efforce de s'intégrer. Quand la séparation entre sa vie privée et professionnelle devient floue, il découvre qui est vraiment digne de confiance et ce que ça fait d'être réellement chez soi.

Fonctionnalités PS5

Des graphismes à couper le souffle : Rendez-vous dans le New York enneigé de Marvel dans Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, réalisé en 4K et HDR. Admirez les reflets sur les bâtiments grâce au ray tracing, et avec un éclairage, des ombres et un niveau de détails au niveau des personnages améliorés. Un mode performance optionnel de 60fps donne véritablement vie à Spider-Man.

Chargement rapide : Marvel’s Spider-Man: Miles Morales tire avantage de la vitesse de chargement avec son SSD ultra rapide. Filez à travers le New York de Marvel en un instant et rechargez presque instantanément.

Gâchettes adaptatives : Ressentez les toiles de Spider-Man dans vos mains grâce aux gâchettes adaptatives de la manette DualSense™ dans Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Retour haptique : Vous ressentirez chaque coup que porte Miles Morales, chaque toile et décharge bio-électrique grâce au retour haptique immersif de la manette DualSense™.

Technologie sonore Tempest 3D Audio Tech : La ville prend vie autour de vous dans Marvel’s Spider-Man: Miles Morales grâce à la technologie audio 3D qui vous permet d'entendre tout ce qui se passe autour de vous : des toits des bâtiments jusqu'aux rues en contrebas. Les sons de la ville contribuent à votre immersion dans le New York de Marvel et font remonter des souvenirs à la surface avec la technologie sonore Tempest 3D Audio Tech de la console PS5.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Partez en tourisme dimensionnel avec Ratchet et Clank, et affrontez un empereur maléfique originaire d'une autre réalité. Passez d'un monde fascinant à un autre à vitesse grand V et profitez de graphismes incroyables et d'un arsenal extrêmement varié en rejoignant les aventuriers intergalactiques sur la console PS5™.

Fonctionnalités principales

Les aventuriers intergalactiques font leur grand retour dans Ratchet & Clank: Rift Apart.

Des armes insolites

Un empereur robot maléfique fait son possible pour éradiquer toute forme de vie organique et a jeté son dévolu sur la dimension de Ratchet et Clank. Vous allez devoir vous aider des armes les plus insolites de notre super duo pour empêcher la dimension de s'effondrer. Frayez-vous un chemin vers votre dimension grâce à un arsenal explosif de nouvelles armes comme le Canon Plasma, l'Arroseur Automatique et l'Explobombe. Survolez les mégalopoles, propulsez-vous dans les combats et traversez les dimensions avec de nouveau gadgets qui défient les lois de la physique.

De nouveaux visages

Le duo de choc va rencontrer un ensemble varié d'anciens et de nouveaux alliés, comme une toute nouvelle résistante Lombax déterminée à éradiquer la menace robotique. Incarnez Ratchet et la mystérieuse nouvelle Lombax venue d'une autre dimension. Découvrez les toutes nouvelles fonctionnalités interdimensionnelles de Clank.

Des graphismes à couper le souffle

Profitez d'une aventure interdimensionnelle visuellement éblouissante grâce à la vitesse incomparable et aux fonctionnalités immersives de la console PlayStation®5. Ce jeu, développé par le célèbre studio Insomniac Games, vous propose une expérience non seulement visuelle mais aussi sensorielle avec la manette sans fil DualSense™.

Voyagez avec style

Plongez dans le chaos intergalactique des failles dimensionnelles en explorant de nouveaux mondes et un gameplay inédit. Téléportez-vous pour traverser les champs de bataille et prendre l'avantage en combat, et réparez les failles planétaires en résolvant des puzzles dimensionnels. Visitez des planètes encore jamais explorées et des versions alternatives de certaines que vous connaissiez. La puissance de la console PlayStation®5 les rend plus immersives que jamais avec de la flore et de la faune exotique.

Fonctionnalités de la PS5