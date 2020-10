Cyberpunk 2077 : la map de Night City et les postcards physiques en fuite

La vedette de Cyberpunk 2077, ce sera sa ville, Night City, située sur la côte californienne et qui a fait l'objet de toutes les attentions lors du Night City Wire de septembre, en plus des gangs que nous y croiserons. En plus d'être tortueuse et sur plusieurs niveaux, la citée sera vaste, comme nous pouvons à nouveau le constater par l'intermédiaire de sa carte.

Provenant à priori de l'édition physique du jeu de rôle de CD Projekt, cette map ayant fuité dans la nuit nous permet d'avoir un aperçu des différents quartiers que sont Pacifica, Heywood, City Center, Watson, Westbrook et Santo Domingo, avec leurs axes routiers majeurs. Pour autant, cela ne semble pas nous indiquer l'étendue des Badlands et les limites physiques précises de la zone de jeu. Chaque édition en boîte sera également accompagnée de postcards, qui ont elles aussi leaké. Entre un goût de vacances avec vue sur la plage pour Pacifica, le centre-ville bien actif de Japan Town et le fameux cow-boy de la toute première bande-annonce accoudé à une table de billard dans un bar, ce sont trois beaux artworks qui nous seront donc proposés.

Les acheteurs ne passant pas par la case du dématérialisé pourront découvrir tout cela par eux-mêmes à compter du 19 novembre sur PS4, Xbox One et PC, également jouable sur PS5 et Xbox Series X | S à la même date. Une version Stadia est elle attendue en fin d'année.

