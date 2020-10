Cyberpunk 2077 : des bolides et du style dans le 4e Night City Wire, la date de sortie sur Stadia dévoilée

En attendant le mois prochain, le désormais gold Cyberpunk 2077 vient de refaire une apparition remarquée à l'occasion d'un 4e Night City Wire dédié aux véhicules et aux styles, faisant suite à la présentation de la ville et de ses gangs dans l'épisode précédent. Les vidéos ont été nombreuses pour nous donner envie de craquer, de même que les collaborations.

En plus de posséder une large variété d'apparences intérieures et extérieures, les véhicules du jeu devraient se comporter différemment les uns des autres, proposant des expériences de conduite singulières. Plusieurs types et leurs marques associées seront présents pour nous offrir un vaste choix, des classes économiques (Makigai, Throton, Archer) aux véhicules de fonction (Villeport, Chevillon) en passant par des engins conçus pour remplir des fonctions pratiques bien précises (Kaukaz, Militech). Nous pourrons aussi prendre place à bord de voitures sportives (Quadra, Mizutani) pour participer à des courses, voire des hypercars (Herrera, Rayfield) pour avoir la classe dans ces bolides chics. Et comme l'a si bien dit un développeur, si un véhicule a l'air bon marché, sa conduite s'en ressentira. Quant à leur obtention, V pourra soit se les payer ou la jouer GTA-like...

En plus des créations de CD Projekt, une collaboration a permis de recréer la Porsche 911 Turbo de 1977 dans le jeu, qui sera la voiture de... Johnny Silverhand, évidemment, le personnage ayant l'apparence de Keanu Reeves pour rappel. Elle sera apparemment unique et V pourra la conduire. Malgré son âge, elle possèdera quelques ajustements modernes comme un lidar à l'avant, différents capteurs, des miroirs électroniques et des écrans à l'intérieur. Un modèle bien réel a d'ailleurs été fabriqué, qui sera exposé au musée Porsche à Stuttgart du 15 au 22 octobre, avec une petite pub diffusée par la marque pour l'occasion, à voir en page 2. Paweł Mielniczuk, directeur artistique pour les personnages, armes et véhicules, a enfin exprimé quelques mots à ce sujet :

Johnny est une légende dans l'univers Cyberpunk. Quand nous avons réfléchi au type de voiture qu'il conduirait dans les rues de Night City, nous savions qu'il fallait que ce soit un modèle tout aussi légendaire que lui. Avec l'histoire de Johnny en tête, et vu que nous sommes de grands fans de Porsche nous-mêmes, la réponse ne pouvait être que la classique 911 Turbo.

C'est ensuite la création des sons de tous ces véhicules qui a été évoquée, en enregistrant des sons à bord d'engins actuels sur piste avec une équipe dédiée, un sacré travail permettant d'ajouter plus de réalisme. De plus, si vous l'ignorez, Keanu Reeves est à la tête d'ARCH motorcycle avec Gard Hollinger, produisant des motos personnalisées. Les développeurs ont donc collaboré avec l'entreprise pour créer des modèles de motos in-game.

Enfin, c'est un aperçu un peu plus poussé des différents styles déjà dévoilés qui nous a été donné, la mode étant importante dans le futur. Kitsch, Entropisme, Néomilitarisme et Néokitsch vont donc se côtoyer, reste à savoir comment vous habillerez votre V !

Par ailleurs, la finale du concours de cosplay a donné lieu à une longue vidéo à retrouver en page 4 avec une vidéo promotionnelle intitulée The Diner. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce 4e Night City Wire ci-dessous et découvrir des visuels inédits en page 3.

Pour terminer, nous apprenons que Cyberpunk 2077 sortira également sur Stadia le 19 novembre prochain, en plus de la PS4, Xbox One et PC. Il sera aussi jouable sur PS5 et Xbox Series X | S, en attendant des versions dédiées en 2021. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez précommander votre copie sur Amazon à 54,99 €.

