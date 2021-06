Microsoft Flight Simulator : un lancement imminent sur Xbox Series X et S ?

Microsoft Flight Simulator est pour l'instant toujours uniquement jouable sur PC, mais Asobo Studios compte évidemment sortir son jeu de simulation aérienne sur consoles. Microsoft avait d'ailleurs annoncé que le titre sortirait sur Xbox Series X|S dans le courant de l'été 2021, c'est dans les prochaines semaines.

Et visiblement, Microsoft compte bien tenir sa fenêtre de lancement, car des internautes de Reddit ont remarqué que l'application mobile Xbox Game Pass affichait pendant un temps Microsoft Flight Simulator pour consoles, en plus de la version PC. En cliquant sur le jeu pour l'installer sur une Xbox Series X ou S, une erreur apparaissait, et sa présence dans les résultats de recherches a depuis été supprimée, mais il semblerait bien que les choses bougent en interne. L'ESRB en a d'ailleurs rajouté une couche dans la foulée en listant Microsoft Flight Simulator sur Xbox Series X|S, lui attribuant un « E for Everyone ».

Pour l'instant, ni Asobo Studios ni Microsoft n'ont communiqué sur le sujet, mais le constructeur organisera pour rappel une conférence Xbox & Bethesda Games Showcase le 13 juin prochain, de quoi imaginer l'officialisation d'une date de sortie toute proche, voire même d'un lancement dans la soirée. Le simulateur est normalement aussi attendu sur Xbox One, mais pour le coup, c'est le flou total concernant cette version. Le titre sera dans tous les cas inclus dans le Xbox Game Pass, l'abonnement coûte 29,99 € pour trois mois.