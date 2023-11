Call of Duty: Modern Warfare III, des records timides et des remerciements

Activision et Sledgehammer Games ont lancé au début du mois Call of Duty: Modern Warfare III, nouvel opus de la franchise annuelle. Un titre apparemment développé dans la douleur qui a obtenu la pire moyenne de la licence sur Metacritic, pourtant, les joueurs étaient au rendez-vous.

Les studios partagent un communiqué afin de dévoiler quelques records pour Call of Duty: Modern Warfare III, un peu moins en fanfare que les précédentes années. Pas de records de ventes sur le PlayStation Store contrairement à d'habitude, mais des records « d'engagement » pour le dernier volet du reboot de la trilogie Modern Warfare. Bref, ce n'est pas le carton plein, mais les studios s'en félicitent quand même, voici les records et un message de remerciements de la part de Sledgehammer Games :

Deux semaines après sa sortie, MWIII représente le plus haut taux d'engagement de la trilogie.

Les joueurs ont passé en moyenne davantage d'heures sur le jeu que sur MW 2019 et MWII.

MWZ est le mode tertiaire le plus engageant de l'histoire de MW.

Les joueurs de la campagne ont en moyenne investi plus de temps par joueur que dans les deux opus précédents.

Merci aux joueurs de MW3 d'avoir établi de nouveaux records avec Modern Warfare !

Joueurs de Modern Warfare III, merci pour ce lancement historique. Après seulement deux semaines, vous avez établi un record pour MWIII, en faisant le titre le plus joué de la nouvelle trilogie Modern Warfare. Merci de nous inspirer et de consacrer autant de temps à ce jeu. Vos commentaires et votre passion nous permette de nous améliorer continuellement. Et merci d'avoir joué avec nous, nous y avons pris beaucoup de plaisir, et beaucou de surprises vous attendent encore en boutique !

Félicitations à nos talentueux collègues de Treyarch pour avoir établi un nouveau record Modern Warfare avec MW Zombies, et un grand merci aux joueurs sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Pour fêter ça, attendez-vous à un week-end de folie cette semaine avec Double EXP, Double EXP d'Arme et Double EXP de Passe de Combat. Et notez que le lancement de la Saison 1 aura lieu le 6 décembre prochain avec de nouvelles cartes, une tonne de contenu et bien plus.

Encore merci !

Sledgehammer Games.