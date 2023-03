Call of Duty: Modern Warfare II et Warzone 2.0, une date pour la Saison 2 Rechargée avec un invité surprise des Tortues Ninja ?

Die Hard, Rambo, Judge Dredd, Terminator... Activison avait choisi de collaborer avec de grandes licences d'action des années 80 pour des skins et Opérateurs de Call of Duty: Vanguard et Warzone. Il va visiblement reproposer des partenariats du même genre pour Call of Duty: Modern Warfare II et Warzone 2.0, mais avec des franchises encore plus inattendues.

Un nouveau mal a surgi ????⚔️ pic.twitter.com/yicWlWlXvM — Call of Duty France (@CallofDutyFR) March 9, 2023

Une vidéo teaser vient en effet d'être dévoilée sur les réseaux sociaux, accompagnée de la mention « un nouveau mal a surgi » (emoji ninja) (emoji de deux épées qui se croisent). Elle montre un personnage en armure grise, avec des pics sur chaque avant-bras et sur le casque, une lame courte dans chaque main et une fiole contenant un liquide vert. Peu de place au doute : il s'agit de Shredder, le grand méchant des Tortues Ninja, qui devrait apparaître sous la forme d'un Opérateur, ou au moins d'une skin. À moins qu'il ne soit au cœur d'un évènement spécial comme le furent Godzilla et King Kong ? Et que fera-t-il de son Mutagène ?

La séquence se termine par une date, le 21 mars 2023, qui devrait soit être une bonne date pour la mise à jour de la moitié de la Saison 2 (qui doit se terminer aux alentours du 11 avril), soit celle du début d'un évènement spécial, soit les deux. Activision devrait nous en dire plus à ce sujet la semaine prochaine : d'ici là, Call of Duty: Modern Warfare II est disponible à partir de 72,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : CINEMA : Ninja Turtles: Teenage Years, casting fou et première bande-annonce teaser dans les pas de Spider-Man: Into the Spider-Verse