Call of Duty: Modern Warfare II & Warzone 2.0, des trailers mouvementés pour la Saison 2, son Battle Pass et les Parties Classées

Avec quelques jours de retard sur le calendrier initial, la Saison 2 de Call of Duty: Modern Warfare II et Warzone 2.0 arrive officiellement ce mercredi 15 février. Activision nous a déjà largement présenté ses nouveautés dans le cadre d'un long billet sur son site officiel, mais il récidive avec une bande-annonce plus condensée.

Le trailer met en effet en images tout ce qui doit arriver dans le Multijoueur et le Battle Royale demain ou dans les semaines à venir. Retour de Résurgence, nouvelles missions en DMZ, maps, Opérateurs et cartes supplémentaires, il y aura du contenu à gogo pour occuper la communauté.

Et pour les plus forts, il sera enfin possible de s'affronter en Partie Classée dans MWII pour se hisser en haut des classements mondiaux. Infinity Ward a aussi diffusé une bande-annonce vantant les mérites de la dimension e-sport de son titre, avec quelques informations sur son fonctionnement.

Call of Duty: Modern Warfare II est disponible à partir de 64,99 € à la Fnac.

Mise à jour : une bande-annonce pour le Passe de Combat et ce qu'il permet de débloquer a aussi été diffusée.

Lire aussi : RUMEUR : Call of Duty, finalement un nouveau jeu complet dans l'univers de Modern Warfare en 2023, sa date de sortie déjà connue