Call of Duty: Vanguard et Warzone, nouveautés sur Caldera, retour des manches en Zombies, modes et armes inédits, tout sur la Saison 4 Mercenaires !

Activision avait déjà commencé à teaser la grosse nouveauté de la Saison 4 de Call of Duty: Vanguard et Warzone. Il s'agit de Bonne Fortune aka Fortune's Keep, une toute nouvelle map Résurgence pour le Battle Royale. Il est maintenant temps pour l'éditeur de détailler davantage les nouveautés de cette Saison Mercenaires.

Déjà, sachez que vous pourrez télécharger la mise à jour pour Vanguard à partir de 18h00 le 21 juin et celle pour Warzone à la même heure le lendemain. Ensuite, du côté de Bonne Fortune, elle introduira les Black Market Run Contracts, de nouveaux défis payants permettant de débloquer du loot rare, et une mécanique d'extraction d'argent nous invitant à fuir la map avec du cash, ou au contraire à pourchasser ceux qui tentent de le faire.

La carte Caldera va elle être mise à jour avec le retour de Storage Town, zone culte de Verdansk, sous une nouvelle forme, du changement pour une douzaine de points d'intérêts, l'arrivée de SUV blindés en cours de saison, des distributeurs automatiques de billets en mode Pillage pour gagner de l'argent rapidement, une grenade EMP qui brouille les radars des ennemis, ou encore un mode limité Butin en Or avec 120 joueurs, du cash à récupérer sur les victimes et une victoire pour le premier à 5 000 000 $. En parallèle, un évènement Mercenaires comprendra 8 défis à réaliser sur Caldera et Bonne Fortune, avec des éléments cosmétiques à débloquer, tandis qu'un tournoi autour de la série The Terminal List opposera les meilleurs joueurs de Rebirth Island australiens, néozélandais et japonais le 2 juillet, les meilleurs pouvant se partager un total de 20 000 $AUD. Du contenu supplémentaire comme le mode Renaissance des Morts, le redéploiement portatif et des Titanium Trials: Endurance sont déjà prévus dans le Battle Royale pour la mi-saison, et la map Rebirth Island devrait être davantage mise en avant dans les rotations de modes ces prochaines semaines.

Chez Vanguard, Shi No Numa accueille de nouvelles quêtes et armes dans le cadre de Swamp of Death, une expérience au tour par tour se rapprochant des origines du mode Zombies, ainsi que des déplacements rapides via tyroliennes et des pièges inédits. La carte USS Texas 1945 sera ajoutée dès mercredi en Multijoueur, et Désolation suivra en cours de Saison, tandis que le mode Plan jeu d'armes introduira une variante du culte Gun Game avec des plans d'armes exotiques, et que le mode classé sera remis à zéro avec de nouvelles récompenses à débloquer.

Sinon, en transverse, vous pourrez obtenir la SMG Marco 5 et la LMG dès le lancement via le Battle Pass, et plus tard la Dague et le fusil d'assaut Vargo-S en remplissant des défis particuliers, ou dans des bundles. La liste des Opérateurs s'allonge enfin avec Carver Butcher la semaine prochaine, et Ikenna Olowe plus tard. Vous pouvez retrouver plus de détails sur ces nouveautés en anglais ici.

