Hôtel Infinity : les créateurs de Manifold Garden passent à la VR avec une nouvelle expérience intrigante

Dans Hôtel Infinity, les joueurs sont invités à explorer un lieu étrange où les couloirs s’enchaînent, les pièces ne se ressemblent jamais, et la logique spatiale semble avoir été reprogrammée. Pensé comme une succession d’espaces à parcourir à son rythme, le jeu mise sur une ambiance à la fois contemplative et énigmatique. Portails, ascenseurs et architectures impossibles sont au cœur de l’expérience, qui rappelle par moments les illusions visuelles chères au studio.

Une VR pensée dans les moindres détails

L’un des paris du projet : offrir un véritable sentiment d’exploration dans un espace physique réduit à 2 mètres sur 2. En jouant sur la structure labyrinthique de l’hôtel et des astuces de game design bien maîtrisées, Hôtel Infinity réussit à créer l’illusion d’un vaste monde à découvrir, tout en garantissant un confort de jeu optimal. Une vraie démonstration des possibilités offertes par la VR en roomscale (déplacement libre).

Puzzle, immersion et ambiance sonore

À l’image de Manifold Garden, le jeu propose aussi des énigmes complexes intégrées de manière organique à l’environnement. L’atmosphère sonore n’est pas en reste, avec le retour de la compositrice Laryssa Okada, déjà à l’origine de la bande originale du précédent jeu du studio. Le tout vise une immersion maximale, à la frontière entre art, technologie et jeu vidéo.

Le studio Chyr poursuit son exploration du jeu d’auteur

Basé à Chicago et dirigé par William Chyr, le studio s’était fait remarquer en 2019 avec Manifold Garden, un titre qui a marqué les esprits par sa direction artistique géométrique et ses mécaniques innovantes. Avec Hôtel Infinity, l’équipe passe à la vitesse supérieure en s’emparant des codes de la VR pour livrer une expérience à part, à la croisée des genres.

Sur quels casques ?

Hôtel Infinity sortira sur PlayStation VR2 et Meta Quest 3/3S dans le courant de l'année. Deux plateformes qui permettront aux joueurs de profiter pleinement de cette aventure sensorielle conçue dès le départ pour la réalité virtuelle.

