Call of Duty: Modern Warfare III s'offre 10 minutes de gameplay bien humide

Cette année encore, Activision sortira un nouvel opus de sa franchise Call of Duty, et c'est Sledgehammer Games qui est en charge du développement de ce Call of Duty: Modern Warfare III, qui s'est offert une très longue séquence de gameplay lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2023 :

La campagne solo, car c'est elle qui est à l'honneur ce soir, suivra une nouvelle fois de plus le Capitaine Price et la Task Force 141, qui vont devoir arrêter Vladimir Makarov, un ultranationaliste. La séquence de gameplay ci-dessus nous faire découvrir la première mission de CoD: MWIII, Operation 627, avec son lot de passages en toute discrétion mais aussi de gros affrontements bien énervés dans le complexe pénitentiaire de Zordaya, dans la mer de Kastovie.

La date de sortie de Call of Duty: Modern Warfare III est fixée au 10 novembre 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.