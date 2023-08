Lara Croft de retour, mais pas dans un jeu Tomb Raider

Héroïne incontournable du monde du jeu vidéo, Lara Croft avait besoin d'une pause après Shadow of the Tomb Raider, mais le titre date a déjà cinq ans. Pas de panique, Crystal Dynamics développe un nouvel opus avec l'Unreal Engine 5 et le soutien d'Amazon Games, mais les informations se font rares sur le retour de Miss Croft.

Et pourtant, Lara Croft sera de retour dans quelques jours seulement... dans Call of Duty: Modern Warfare II et Warzone. La Saison 5 a été lancée début août avec des Operator Bundles rajoutant des personnages, dont Nicki Minaj, mais les joueurs pourront retrouver à partir du 9 septembre prochain le Tracer Pack: Tomb Raider Bundle, contre 2 400 Points CoD, avec Lara Croft et des plans d'armes pour le Piolet, le SMG Mythic Defender et ses célèbres pistolets Mach-5, à admirer en images ci-dessus. Le pack inclut également la skin Tomb Buggy pour le Chop Top, un écran de chargement, un autocollant et un emblème.

Avec le développement d'un nouveau Tomb Raider, les fans se demandent si l'apparence de Lara Croft dans Call of Duty: Modern Warfare II et Warzone sera la même que dans le jeu de Crystal Dynamics. Impossible à dire, mais il est clair qu'Activision a ici occulté la dernière trilogie pour revisiter le look original de Miss Croft, avec son débardeur turquoise, son petit sac à dos et ses pistolets iconiques. C'est très classe, les nostalgiques sont ravis, mais il faudra encore patienter pour savoir à quoi ressemblera Lara dans le prochain vrai jeu Tomb Raider.

