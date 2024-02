Tomb Raider : la nouvelle apparence de Lara Croft pour le prochain jeu semble se confirmer

Alors que Tomb Raider I-III Remastered a été lancé pour la Saint-Valentin, le compte Twitter / X officiel de la licence a invité ce mercredi les joueurs à rejoindre une organisation baptisée Society of Raiders (la Société des Pilleurs si nous en traduisons le nom), visuel à l'appui. Sur le logo associé figurent une devise en latin « Verum invenire virtus revela » soit « Trouver la vérité révèle la vertu » en français. Fait intéressant, l'article est accompagné d'un message de Conrad Roth, le capitaine de l'Endurance dans le jeu Tomb Raider de 2013.

Lara, tu m'as demandé une fois... qui sommes-nous, cette Société des Pilleurs ? D'où venons-nous ? Eh bien, à vrai dire, nous avons toujours été ici, explorant les recoins les plus sombres des tombes oubliées, recherchant des trésors anciens, mettant à jour la vérité... découvrant le pouvoir. Nous pourrions être n'importe qui : capitaine d'un navire, conservateur de musée, mercenaire ou même héritier d'une grande famille. Nous cherchons des réponses aux questions qui hantent l'humanité depuis la nuit des temps. Quels mystères restent à découvrir ? Quelles vérités restent cachées et entourées de mythes ? Le monde est plein de questions sans réponse, au-delà de toute limite ou raison... l'aventure attend ! ~ Conrad Roth

L'article de Crystal Dynamics nous invite ensuite à nous inscrire afin de rejoindre les rangs de cette Society of Raiders pour être tenu au courant des prochaines informations entourant la licence. Une fois inscrit, nous avons accès à un sondage qui nous demande notamment si nous serions intéressé pour participer à des playtests de prochains produits, le nombre de jeux achetés par an... mais aussi notre revenu annuel et notre niveau de scolarité. Oui, cela a de quoi surprendre au premier abord. Un puzzle est également présent sur le site, pas bien compliqué et qui récompense d'une illustration de profil.

En plus de ça, de la vidéo d'annonce du prochain épisode sous Unreal Engine 5 et de la bande-annonce de la série animée Tomb Raider : La légende de Lara Croft, deux fonds d'écran sont proposés aux membres, dont un inédit (à gauche) qui a directement retenu l'attention des fans. Vous pouvez les retrouver ci-dessous et comme vous pouvez le constater, ils mettent en avant l'héroïne. Pour info, celui avec le dinosaure avait été réalisé pour le 25e anniversaire.

Concernant cette apparence « inédite », elle avait déjà été utilisée pour le Tracer Pack: Tomb Raider Operator Bundle de Call of Duty: Modern Warfare II et Warzone l'été dernier, même si son visage était alors un peu différent, mais ce n'est peut-être qu'une question d'angle ou de modélisation 3D. Forcément, tout porte à croire qu'il s'agit de ce à quoi Lara ressemblera dans le jeu actuellement en développement, mais il faudra patienter pour être fixé. Il est également fait mention d'un avatar ne pouvant être obtenu qu'en s'inscrivant avant le 14 mars 2024. Faut-il s'attendre à une quelconque révélation à ce moment-là ? Nous ne tarderons pas à le savoir si tel est le cas.

