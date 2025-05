Lara Croft va encore faire un tour dans un autre jeu que Tomb Raider

Crystal Dynamics développe actuellement un nouveau jeu vidéo Tomb Raider, un titre conçu grâce à l'Unreal Engine 5 et qui sera édité par Amazon Games. Mais Lara Croft n'est pas du genre à se reposer, elle a déjà fait un détour dans Call of Duty: Modern Warfare II et Warzone, puis dans Dead by Daylight. L'aventurière anglaise s'invitera prochainement sur des flippers.

Zen Studios vient de dévoiler l'extension Tomb Raider Pinball, qui rajoutera deux tables dans ses jeux Pinball FX, Zen Pinball World et Pinball FX VR. Que ce soit dans des lieux anciens avec Les aventures de Lara Croft ou dans un endroit plus familier avec Les Secrets du Manoir des Croft, ces deux tables additionnelles seront truffées de détails en référence à la franchise. Une rencontre pas si surprenante, Zen Studios appartient à Embracer Group, propriétaire de la licence Tomb Raider depuis 2022.

Revivez les plus grandes aventures de Lara Croft avec deux tableaux remplis d'action ! Des salles légendaires du Manoir des Croft aux tombeaux mystérieux du monde entier, testez vos compétences, découvrez des secrets et rejouez à des moments emblématiques de la franchise Tomb Raider. Les aventures de Lara Croft : embarquez pour un voyage de flipper à travers le monde, revivant les aventures les plus légendaires de Lara Croft. Affrontez des ennemis emblématiques, explorez des temples antiques et collectionnez des artefacts mythiques dans ce flipper bourré d'action !

: embarquez pour un voyage de flipper à travers le monde, revivant les aventures les plus légendaires de Lara Croft. Affrontez des ennemis emblématiques, explorez des temples antiques et collectionnez des artefacts mythiques dans ce flipper bourré d'action ! Les Secrets du Manoir des Croft : entrez dans la maison ancestrale de Lara Croft, où l'aventure vous attend à chaque coin de rue. Entraînez-vous pour la prochaine expédition de Lara, explorez des pièces cachées et découvrez les secrets les plus profonds du manoir ! Que vous vous entraîniez au Manoir des Croft ou que vous découvriez des artefacts perdus dans le monde entier, Tomb Raider Pinball regorge d'aventure, de nostalgie et de sensations fortes. L'aventure vous attend... êtes-vous prêt ?

La date de sortie de Tomb Raider Pinball est fixée au 19 juin prochain dans Pinball FX, Zen Pinball World et Pinball FX VR, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : Tomb Raider : un jeu annulé fait surface en images