Tomb Raider : Lara Croft s'invite encore dans un jeu avec un nouveau visage

Lara Croft est partout, sauf dans un jeu Tomb Raider





Mais où est passée Lara Croft ? Voilà plus de quatre ans que Crystal Dynamics a officialisé un nouveau jeu Tomb Raider, développé à l'aide de l'Unreal Engine 5 et édité par Amazon Games. Depuis, Crystal Dynamics a subi des licenciements, le Perfect Dark qu'il codéveloppait avec The Initiative a été annulé et le jeu se fait toujours autant discret. Mais Lara vit sa vie ailleurs, s'invitant dans un tas de jeux (Dead by Daylight, Pinball, Call of Duty, etc.) et cette semaine, c'est Wargaming qui annonce que Lara Croft sera à l'honneur du Battle Pass Special : Le Chemin des Héros dans World of Tanks.

Lara Croft débarque dans World of Tanks (avec Duke Nukem)





L'évènement, qui débutera le 10 juillet dans le free-to-play avec des chars d'assaut, mettra ainsi en avant Lara Croft de Tomb Raider, mais également Duke Nukem de la franchise éponyme, dont le dernier opus principal date de 2011. Duke est d'ailleurs doublé par Jon St. John, comme dans les jeux, tandis que Keeley Hawes prête sa voix à Lara Croft, comme dans les jeux Tomb Raider Legend, Anniversary et Underworld, ainsi que dans les spin-offs Lara Croft and the Guardian of Light et Lara Croft and the Temple of Osiris.

Tout savoir sur l'évènement avec Lara Croft dans World of Tanks



Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'évènement Le Chemin des Héros avec Lara Croft et Duke Nukem dans World of Tanks, qui aura lieu du 10 au 21 juillet :

Le Chemin des Héros comporte 30 paliers/niveaux pour le Chapitre Tomb Raider et 40 paliers/niveaux pour le Chapitre Duke Nukem. Au fil de la progression, les joueurs débloquent des styles 2D à thème, des décalcomanies, des emblèmes et deux membres d’équipage exclusifs sans avantages : Lara Croft et Duke Nukem. Au terme de chaque chemin de récompenses améliorées un prix ultime vous attend : un véhicule Premium flambant neuf, conçu pour refléter le style unique de son héros. Ces chars bénéficient de styles 3D exclusifs, incluant des éléments visuels tirés de leurs univers respectifs. Pour Lara Croft : l’IMT, un char moyen polyvalent américain de rang VIII. Élégant, rapide et d’une précision redoutable, il incarne l’ingéniosité et l’agilité de Lara. Le char comprend treuil, harpon à crochet, câbles, cordes, hachette, puissants projecteurs et toute une série d’outils manuels utilisés par Lara, chacun illustrant son style emblématique des jeux.

Un nouveau visage pour Miss Croft, mais rien de définitif





Les gros chars, c'est bien beau, mais la bande-annonce de l'évènement World of Tanks dévoile encore une nouvelle apparence pour Lara Croft. Il s'agit encore une fois de la « vision unifiée » de l'aventurière anglaise, dévoilée par Crystal Dynamics en début d'année dernière et déjà aperçue dans de précédentes collaborations, mais avec un visage totalement inédit. Des traits qui seront sans doute spécifiques à cette apparition dans World of Tanks, comme à chaque fois. Miss Croft est d'ailleurs accompagnée par Jonah Maba et Amanda Evert (Duke Nukem est quant à lui épaulé par Dr. Proton et le Général Graves).

Que savons-nous du prochain jeu Tomb Raider ?





Il ne faut donc pas s'attendre à retrouver cette exacte Lara Croft dans le prochain jeu de Crystal Dynamics, son visage sera sans doute différent, mais la tenue est la même dans toutes les collaborations. Selon certaines rumeurs, le jeu se déroulerait en Inde, dans un monde ouvert avec un tas de véhicules à piloter, des alliés à recruter et des ruines à explorer. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et les développeurs peuvent avoir revu leur copie.