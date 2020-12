Fortnite : lamas gratuits, Mode Performance, installation allégée sur PC et campagne avec des bonus pour le retour d'un joueur avec le patch 15.10

Epic Games chouchoute les joueurs PC de Fortnite en ce moment, eux qui avaient déjà eu droit à une mise à jour pour faire baisser le poids général de l'installation il y a quelques semaines. À l'occasion du patch 15.10, c'est un Mode Performance qui vient d'être ajouté sur ordinateurs personnels. Vous commencez à connaître la chanson avec les consoles next-gen, celui-ci favorise le framerate au détriment des textures de haute résolution, ce qui aurait pour effet de carrément doubler le nombre d'images par seconde pour certains.

Mieux, vous pourrez carrément choisir de ne pas installer ces textures HD, pour économiser un total de 17 Go sur votre espace de stockage ! Si vous êtes plus fluidité que RTX, vous allez donc y trouver votre compte.

À partir du 15 décembre, nous lançons un nouveau mode de performance sur tous les PC qui correspondent à la configuration minimale requise de Fortnite. La version alpha du mode performance pourra être sélectionnée dans les paramètres du jeu et offrira un gain de performances significatif en réduisant la qualité visuelle pour libérer de la mémoire et alléger la charge sur le processeur et la carte graphique. Pour les joueurs qui utilisent déjà des paramètres bas ou du matériel moins performant, ce mode permettra au jeu de tourner de manière plus fluide en maintenant un taux d'images par seconde plus stable. Mode performance dans les paramètres graphiques avancés Le mode performance est une option activable pour la plupart des utilisateurs et sera uniquement compatible avec les modes Créatif et Battle Royale à sa sortie. Une fenêtre recommandera aux utilisateurs de matériel plus ancien de l'essayer pour profiter du jeu dans les meilleures conditions possibles. Le mode performance peut être activé ou désactivé à tout moment dans les paramètres du jeu (nécessite de redémarrer le jeu). Économisez de l'espace de stockage Avec le lancement du mode performance, les joueurs pourront choisir de ne pas télécharger les textures haute résolution sur la page des options d'installation du lanceur Epic Games.



Suivez ces étapes pour ne pas télécharger les textures haute résolution. 1. Ouvrez le lanceur Epic Games.



2. Cliquez sur Bibliothèque.



3. Trouvez Fortnite et cliquez sur les trois points situés à côté.







4. Cliquez sur Options.





5. Décochez la case Textures haute qualité. Cela retirera 14 Go de contenu haute résolution et réduira la taille du jeu complet à 17 Go. Pour les joueurs utilisant des paramètres ou des résolutions basses, cela peut permettre d'économiser beaucoup d'espace de stockage contre une perte de qualité minime dans le jeu ! Configuration recommandée Bien que le mode performance permette d'améliorer les performances des utilisateurs, certains éléments de votre configuration peuvent vous offrir une expérience beaucoup plus fluide. Pour ceux qui jouent sur un vieil ordinateur, lancer le jeu depuis un disque SSD ou avoir 6 Go de RAM ou plus permettra de réduire les saccades. Une carte graphique dédiée n'est pas nécessaire mais elle permet d'équilibrer la charge sur le système pour une expérience plus fluide. Qu'est-ce que ça change ? Le mode performance réduit la qualité visuelle du jeu pour augmenter le taux d'images par seconde. C'est un excellent moyen de profiter du jeu avec la configuration minimale requise pour Fortnite. Et, avec l'option de ne pas installer les textures haute résolution, les joueurs peuvent désormais commencer à jouer plus vite sans sacrifier l'expérience de jeu. Voici quelques exemples des IPS obtenues sur des ordinateurs portables utilisant les paramètres bas existants dans une partie en section standard, comparés aux résultats obtenus dans la même partie avec le mode performance (résolution de 720p dans les deux cas). Configuration 1 : Configuration 2 : Processeur : Intel i5-8265U @ 1,60 GHz Processeur : AMD A10-5745M APU @ 2,1 GHz Mémoire : 8 Go de RAM Mémoire : 6 Go de RAM Chipset graphique : Intel UHD Graphics 620 Chipset graphique : AMD Radeon(TM) HD 8610G IPS avant : 24 IPS IPS avant : 18 IPS IPS après : 61 IPS IPS après : 45 IPS

Cette même mise à jour ajoute la compatibilité avec le 120 fps sur PS5 et Xbox Series X et S dans les modes Battle Royale et Créatif.

La mise à jour 15.10 de Fortnite ajoute la compatibilité avec les 120 IPS pour les modes Battle Royale et Créatif sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S ! Pour jouer à Battle Royale ou au mode Créatif en 120 IPS sur les nouvelles plateformes, rendez-vous dans l'onglet Graphismes des paramètres de Fortnite activez les 120 IPS. Afin d'atteindre 120 images par seconde de manière constante, la résolution maximum sur Xbox Series X et PS5 est réduite de 4K à 1440p. Les paramètres des ombres, de post-traitement et de distance de rendu sont légèrement réduits, mais les nuages volumétriques, l'éclairage des contours physiques et les shaders de haute qualité restent activés. Les joueurs de Fortnite sur Xbox Series S peuvent activer le mode 120 IPS en résolution 1080p (de plus, si les 120 IPS sont désactivées, la résolution maximum a été augmentée de 1080p à 1200p dans tous les modes de jeu). En 120 IPS sur Xbox Series S, la résolution des ombres et les autres paramètres sont réduits et les nuages volumétriques sont désactivés. Remarque : pour pouvoir activer le mode 120 IPS, les joueurs doivent disposer d'un écran compatible avec les 120 Hz. Si vous jouez sur Xbox Series X|S, assurez-vous que les 120 Hz sont activés dans les paramètres de votre console.

Dans le même temps, Epic Games lance le programme Rétablir un ami, qui permet d'inviter des joueurs n'ayant pas lancé de partie depuis 30 jours ou plus à revenir pour récupérer des bonus.

À partir du 14 décembre, nous lançons la bêta de Rétablir un ami. Rétablir un ami vous donne une chance de gagner des récompenses en jouant à Fortnite avec des amis avec lesquels vous n'avez pas joué depuis longtemps ! Maintenant que le Chapitre 2 - Saison 5 est bien entamé, c'est le moment parfait de recruter des amis éligibles pour vous aider dans vos quêtes et vos contrats. Comment fonctionne Rétablir un ami ? Consultez notre FAQ et le règlement.



FAQ de Rétablir un ami Qui peut participer à la bêta du programme Rétablir un ami ? N'importe qui peut se connecter au site Rétablir un ami et regarder s'ils ont des amis prêts à être rétablis. Pour pouvoir obtenir des récompenses, vous devez jouer une partie avec un ami rétabli.

Consultez le règlement de la bêta de Rétablir un ami ici. Combien de temps va durer l'accès anticipé de Rétablir un ami ? La bêta de Rétablir un ami sera disponible du 14 décembre 2020 à 9h CET au 4 janvier 2021 à 9h CET. Comment puis-je obtenir les récompenses ? Les joueurs qui invitent et ceux qui sont sélectionnés peuvent obtenir des récompenses après avoir joué des parties ensemble. Les récompenses apparaîtront sur votre compte sous sept jours. Les deux joueurs recevront les mêmes récompenses après avoir joué ensemble. Plus d'informations ci-dessous. Parties Récompenses 1 partie Émoticone Rétablissement 5 parties Musique du salon Modulation 10 parties Pioche Serres bleues 20 parties Revêtement Iridescence

Déverrouillez ces récompenses pour vous et un ami !



Parmi mes amis, lesquels peuvent participer à la bêta de Rétablir un ami ? Pour assurer la qualité de la bêta de Rétablir un ami pour tous les joueurs, la participation est réservée aux joueurs correspondant à certains critères : seuls les amis qui n'ont pas joué à Fortnite depuis 30 jours ou plus peuvent être rétablis. Pourquoi ne puis-je pas rétablir plusieurs amis ? Nous vous encourageons à jouer à Fortnite avec tous vos amis. Comme ceci est un test, nous limitons le programme à un seul ami rétabli. Si nous décidons de changer les choses, tout le monde sera mis au courant ! Quand vais-je recevoir mes récompenses de Rétablir un ami ? Vous avez déverrouillé des récompenses avec votre ami ? Génial ! Les récompenses seront octroyées aux vainqueurs sous 7 jours. Quand le programme Rétablir un ami sortira-t-il de sa bêta ? Nous en sommes encore à la phase d'essai, mais restez à l'écoute pour de nouvelles informations concernant le programme Rétablir un ami !

Pour être complet, vous pouvez retrouver les nouveautés et correctifs du patch 15.10 en Mode Créatif et Sauver le Monde en pages suivantes, avec notamment des lamas gratuits promis du 19 décembre au 1er janvier, et un lama super spécial à récupérer du 23 au 26 décembre. À part ça, le Pack Dernier Rire est disponible pour 29,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Fortnite : replay de l'évènement Galactus, trailer et nouveautés pour le Chapitre 2 - Saison 5, et Battle Pass avec le Mandalorian !