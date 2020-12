Fortnite : replay de l'évènement Galactus, trailer et nouveautés pour le Chapitre 2 - Saison 5, et Battle Pass avec le Mandalorian !

Nous y sommes ! Après plusieurs mois de Nœud du Conflit face aux héros de Marvel dans le cadre du Chapitre 2 - Saison 4, Fortnite passe enfin à la suite. Enfin, avant cela, il a eu une belle conclusion à proposer aux joueurs avec un évènement en direct les opposant à Galactus. Vilain géant, jetpack Iron Man vissé sur le dos, dialogues avec les personnages des comics, scène façon shoot'em up où nous pouvions piloter le bus, et morceau de AC/DC à la bande-son, il y avait encore tout ce qu'il faut pour rendre ce passage mémorable.



Maintenant, place au Chapitre 2 - Saison 5, Point Zéro ! Maintenant que l'anomalie est exposée et que la surface de l'île a changé, l'Agent Jones a fait appel aux meilleurs « chasseurs » de différentes dimensions pour aider les habitants à faire face à cette réalité bouleversée. Plusieurs personnages (licenciés ?) et armes en lien avec cette thématique seront proposés au cours de la saison, tout comme des défis pour remporter des lingots d'or à échanger contre des bonus. Mais il y a déjà de quoi se faire plaisir avec le Battle Pass, permettant notamment d'obtenir la skin du Mandalorian dès l'achat de la version payante, puis d'autres accessoires au fil des niveaux, comme un accessoire de dos Baby Yoda !



La chasse est ouverte

Le point zéro est exposé. À vous d'empêcher que quiconque s'échappe de la boucle. Rejoignez l'agent Jones et les meilleurs chasseurs de toutes les réalités, dont le Mandalorien, dans une bataille chaotique qui redéfinira le futur de l'île...

De nouveaux terrains de chasse

Les chasseurs sont accompagnés de lieux inédits, surgis de l'extérieur de la boucle. Combattez pour l'honneur dans une arène antique, affûtez vos talents pour la survie dans la jungle et explorez les sables cristallins qui affleurent autour du point zéro exposé.

Services à louer

En tant que chasseur, il est de votre devoir d'aider les habitants de l'île à faire face à leur réalité bouleversée. Acceptez leurs quêtes et leurs contrats, recevez des renseignements sur votre environnement ou recrutez-les pour vous servir d'alliés. vous n'avez pas envie de négocier ? Alors affrontez-les en duel et récupérez la récompense !

Tout travail mérite salaire

Les nouveaux personnages n'acceptent qu'un seul moyen de paiement : les lingots ! Obtenez-en en accomplissant des contrats et des quêtes, en éliminant des joueurs ou en fouillant des cachettes un peu partout sur l'île. Ensuite, dépensez-les dans des armes exotiques, des améliorations, des renseignements, des services et plus encore.

De nouveaux styles de combat

Lancez l'assaut comme jamais auparavant grâce aux nouvelles armes. Déchaînez les flammes avec le fusil à pompe souffleur, alternez entre les attaques de mêlée et à distance avec le fusil sniper Amban du Mandalorien, traquez vos proies avec l'aigle nocturne et plus encore. Et ce n'est pas tout, puisque les chasseurs et les marchands comptent bien vous proposer des armes supplémentaires au fil de la saison !

Qui seront les suivants ?

Les chasseurs venus sur l'île depuis l'extérieur de la boucle ne sont que les premiers. Tout au long de la saison, l'agent Jones s'offrira les services d'autres chasseurs en provenance de réalités diverses et variées. Alors, qui seront les suivants ?