Fortnite : le free-to-play se dote d'un abonnement payant avec le Club de Fortnite, prix et détails

L'idée courait depuis quelques jours, alors qu'Epic Games avait sondé sa communauté sur le sujet dans le cadre d'un questionnaire : Fortnite va avoir droit à son abonnement payant. Rassurez-vous, le free-to-play ne va pas devenir premium, mais il sera possible de payer un tarif de 11,99 € par mois pour profiter de bonus en tout genre.



Pour ce prix-là, vous aurez droit à un accès systématique aux Battle Pass, mais aussi 1 000 V-Bucks, et un pack comprenant une tenue et au moins un accessoire. L'option nommée Fortnite Crew, ou Club de Fortnite par chez nous, sera lancée le 2 décembre à l'occasion de l'arrivée du Chapitre 2 - Saison 5, et permettra par exemple de profiter du nouveau Battle Pass, du bonus de monnaie virtuelle et de la skin Galaxia, l’Impératrice du Cosmos, sa Pioche lama-licorne et son accessoire de dos Monde Fracturé.

Vous conserverez le contenu du Passe de combat de la Saison en cours Avec un abonnement Fortnite Crew, vous aurez toujours accès au Passe de combat de la Saison actuelle. Vous vous demandez sûrement : « Et si je m’abonne alors que j’ai déjà acheté le Passe de combat ? ». Pas d’inquiétude : si vous avez déjà le Passe de combat en cours, votre compte sera recrédité de 950 V-Bucks ! Vous vous demandez peut-être également : « Est-ce que je conserverai le Passe de combat à la fin de mon abonnement ? ». Encore une fois, aucune crainte à avoir. Vous garderez le Passe de combat même si votre abonnement se termine avant la fin de la Saison. Recevez un bonus de 1 000 V-Bucks chaque mois Chaque mois, vous recevrez 1 000 V-Bucks en bonus dans le cadre de votre abonnement Fortnite Crew ! Eh oui, ceux-ci s’ajoutent bien aux V-Bucks que vous pouvez débloquer avec votre accès au Passe de combat inclus. Obtenez un nouveau pack de tenues mensuel Toujours dans le cadre de Fortnite Crew, vous obtiendrez un pack mensuel Fortnite Crew, un pack exclusif contenant une nouvelle tenue et au moins un nouvel accessoire coordonné (comme un Planeur, une Pioche ou un Emote). Même si votre abonnement se termine, vous gardez tous les objets du pack. Découvrez l’Impératrice du Cosmos : Galaxia Le tout premier Crew Pack met à l’honneur Galaxia, l’Impératrice du Cosmos (avec un style de tenue supplémentaire), accompagnée de sa Pioche lama-licorne cosmique et de l’accessoire de dos Monde fracturé. Avec sa Pioche comme destrier et le monde entier sur son dos, Galaxia est prête à en découdre. Nous continuerons de dévoiler le pack du mois suivant avant la fin du mois en cours. Comment s’abonner ou en savoir plus L’abonnement Fortnite Crew sera disponible à l’achat depuis la boutique d’objets du jeu ou sur l’écran d’achat du Passe de combat dès la sortie du Chapitre 2 – Saison 5. Vous pourrez le résilier à tout moment. Il nous tarde de vous proposer ce nouveau système qui optimisera votre expérience Fortnite dès le lancement de la Saison 5, le mois prochain !

Pour mémoire, la Saison 4 se terminera par un combat contre Galactus dans le cadre d'un évènement en direct ce 1er décembre. À part ça, le Pack Dernier Rire est disponible pour 29,99 € sur Amazon.fr.



