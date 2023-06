Fortnite : Ciri et Yennefer de The Witcher 3, et la marque Nike Air Max débarquent dans le free-to-play

En début d'année, les joueurs de Fortnite avaient la bonne surprise de retrouver Geralt de Riv dans le Battle Royale free-to-play, au travers d'une skin et d'accessoires à débloquer en accomplissant des quêtes. La collaboration avec CD Projekt n'est pas terminée, ce sont maintenant Ciri et Yennefer qui débarquent dans le jeu.

Pendant quelques jours, les joueurs de Fortnite peuvent se rendre sur deux nouvelles îles afin d'accomplir des quêtes et débloquer des cosmétiques comme des emotes et des bannières, mais il faudra se rendre dans la boutique et dépenser des V-Bucks (disponibles sur Amazon) pour obtenir les skins de Ciri et Yennefer. Epic Games détaille tout cela :

ARGENT ET SORCELLERIE : SUIVEZ VOTRE DESTINÉE AVEC CIRI ET YENNEFER DE VENGERBERG DANS FORTNITE ! C'est l'heure de partir en chasse avec Ciri la sorceleuse et Yennefer de Vengerberg la sorcière. À partir de maintenant et jusqu'au 5 juillet 2023 à 2h00 (CEST), prouvez que vous êtes assez brave pour partir à l'aventure comme Ciri et Yennefer avec les îles Échappée de Ciri et Champ de bataille de Yennefer. Venez à bout de ces îles pour obtenir des récompenses dans le jeu ! Mais ne vous contentez pas de partir à l'aventure comme Ciri et Yennefer. Le duo de choc intègre la série Légendes du Gaming de Fortnite et leurs tenues sont disponibles dès maintenant dans la boutique d'objets ! Montrez votre expertise au combat avec Ciri et Yennefer de Vengerberg. ÉCHAPPÉE DE CIRI Échappez au Froid Blanc et traversez différents mondes sur l'île Échappée de Ciri, créée par Team Unite en collaboration avec Epic Games. Découvrez votre potentiel en courant, en sautant, en surpassant les obstacles et en dépassant vos limites pendant cette aventure. Commencez votre voyage dans le menu Découvrir ou avec le code d'île 2776-4034-8400.

CHAMP DE BATAILLE DE YENNEFER Terrassez vos adversaires à l'aide d'épées, d'arcs et de pouvoirs magiques et protégez la base de votre équipe sur l'île Champ de bataille de Yennefer, créée par Team Unite en collaboration avec Epic Games. Rejoignez le champ de bataille et montrez à l'équipe adverse ce dont une véritable sorcière est capable. Partez au combat depuis le menu Découvrir ou avec le code d'île 2862-9616-5689. RÉCOMPENSES DE L'ÉVÈNEMENT CONTE DES DEUX TEMPÊTES Les îles Échappée de Ciri et Champ de bataille de Yennefer seront disponibles jusqu'au 5 juillet à 2h00 (CEST). Terminez ces îles pour gagner des objets spéciaux pour votre casier ! L'émoticône Ciri confiante : après avoir terminé Échappée de Ciri

: après avoir terminé Échappée de Ciri L'émoticône Yennefer agacée : après avoir terminé Champ de bataille de Yennefer

: après avoir terminé Champ de bataille de Yennefer La bannière de l'évènement Conte des deux tempêtes : après avoir terminé les deux îles CIRI ET YENNEFER DE VENGERBERG DANS LA BOUTIQUE D'OBJETS DÉBROUILLARDE, RÉSISTANTE ET PROTECTRICE : LA TENUE CIRI ET SES ACCESSOIRES En tant que sorceleuse aguerrie, Ciri est toujours prête au combat. L'accessoire de dos Zireael, qui peut également être dégainé en tant que pioche Zireael, est inclus avec la tenue. Les mains de Ciri libèrent une aura verte lorsqu'elle manie Zireael. (Seule la tenue Ciri réagit à cette pioche.) Descendez des cieux sur les ailes de la bête avec le planeur Basilic. UNE PUISSANTE SORCIÈRE : TENUE YENNEFER DE VENGERBERG ET SES ACCESSOIRES Yennefer de Vengerberg, maîtresse des arcanes et alliée précieuse. L'accessoire de dos Crâne d'oiseau saturé d'énergie surnaturelle est inclus avec la tenue. Jetez un coup d'œil dans le monde d'une sorcière avec la pioche Mégascope de Yennefer, disponible dans la boutique. Appelez également le corbeau magique de Yennefer avec l'emote Ailes noires. Partez à l'aventure avec l'ensemble Argent et sorcellerie dans Fortnite.

Dans un tout autre registre, Epic Games dévoile Airphoria, un évènement en collaboration avec Nike mettant en avant les sneakers Air Max sur une nouvelle île. Là encore, il s'agit d'accomplir des quêtes pour débloquer du contenu cosmétique, même si le plus intéressant sera à acheter dans la boutique contre des V-Bucks. Les développeurs détaillent :

DÉCOUVREZ AIRPHORIA DANS FORTNITE : LA CHASSE AUX SNEAKERS NIKE ULTIME Avis à tous les fans de Sneakers : dans une ville flottante improbable, Airie a empêché Max au Maxx d'ajouter les Grails Air Max perdues à sa collection déjà bien remplie. Découvrez Airphoria dans Fortnite et retrouvez les Grails Air Max perdues ! Pour votre aide, vous recevrez l'accessoire de dos Air Max 1 '86. Vous voulez plus d'accessoires Air Max dans votre casier ? Les tenues Airie et Max au Maxx sont disponibles dès maintenant dans la boutique d'objets de Fortnite dans le pack Airphoria. BIENVENUE À AIRPHORIA C'est l'heure de partir pour une aventure aérienne. Airphoria est une célébration céleste de la culture des sneakers. Arpentez des lieux comme la Station 97, la tour Boîtes à chaussures et le musée Max avec style. Explorez la ville pour retrouver les Graals Air Max perdus ! Fruit d'une collaboration entre Beyond Creative, Nike et Epic Games, l'île Airphoria, créée avec l'Unreal Editor pour Fortnite (UEFN), est disponible dès maintenant et jusqu'au 28 juin 2023 à 2h00 (CEST). Accédez à l'île depuis le menu Découvrir ou en utilisant le code d'île 2118-5342-7190. Tous les joueurs qui joueront sur cette île pendant au moins 10 minutes recevront l'accessoire de dos Air Max 1 '86 à partir du 28 juin. (La réception du cadeau peut prendre quelque temps.) L'originale. CONFIGURATION PC RECOMMANDÉE POUR AIRPHORIA Mode de rendu : DirectX 12 (nécessite un redémarrage).

(nécessite un redémarrage). Il peut être nécessaire de mettre à jour vos pilotes.

Activer le paramètre géométrie virtualisée Nanite .

. Définir l'illumination globale sur Lumen - Élevé ou Lumen - Épique. REMPLISSEZ VOTRE CASIER AVEC AIRIE ET MAX AU MAXX Équipez-vous avec les tenues Airie et Max au Maxx, disponibles dès maintenant dans la boutique d'objets ! Ces deux tenues sont comprises dans le pack Airphoria, qui contient également les accessoires de dos Pure Sole Boombox et Maxx de boîtes. Mettez le volume au max et faites un carton. Donnez encore plus de style à Airie et Max au Maxx avec les autres objets de la boutique : La pioche Brise glace : pour amortir les coups ;

: pour amortir les coups ; La pioche Hache Maxx : la pièce de collection ultime ;

: la pièce de collection ultime ; Le planeur Delta Maxx : faites vos lacets dans les Airs ;

: faites vos lacets dans les Airs ; L'emote Petite retouche : juste à point. Les pioches Brise glace et Hache Maxx, le planeur Delta Maxx et l'emote Petite retouche sont disponibles individuellement ou ensemble dans le pack d'équipement Airphoria, qui contient également l'émoticône Manque pas d'Air, l'aérosol Volume Maxx et l'écran de chargement Airphoria : L'écran de chargement Airphoria vu de près : La récompense en ligne de mire. Illustration par Sam Mackenzie. OBTENEZ UN SUCCÈS SUR .SWOOSH Les joueurs d'au moins 13 ans résidant aux États-Unis et ayant associé leur compte Epic Games à leur compte Nike entre le 20 juin à 18h00 (CEST) et le 28 juin à 2h00 (CEST) pourront obtenir un succès sur .SWOOSH d'ici au 8 août 2023. Offre soumise à conditions Plus d'informations sur fn.gg/airphoria-swoosh-achievements Gardez la tête et les pieds dans les nuages avec Airphoria.

Le mode Battle Royale de Fortnite est pour rappel disponible en free-to-play sur PC, PlayStation, Xbox, Switch et Android, vous pouvez également retrouver Fortnite - Légendes Animées à 14,01 € sur Amazon.