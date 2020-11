Fortnite : du chat vidéo directement intégré au jeu grâce à Houseparty, idée futuriste ou dérives imminentes ?

Fortnite propose du chat vocal depuis longtemps déjà, même si certains préfèrent utilisent des applications tierces pour rester connecté avec leurs amis. Epic Games veut franchir un cap en intégrant des discussions vidéo à vos parties, via une collaboration avec Houseparty. Si vous êtes passés à côté de ce logiciel qu'Epic a racheté en juin 2019, il s'agit simplement d'un outil de discussion en temps réel pensé pour la vidéo et les échanges de groupe, qui a connu un bel essor durant le confinement.

Après avoir relié votre compte Houseparty via iOS ou Android à votre compte Epic Games, vous allez donc pouvoir afficher les vidéos en temps réel des amis de votre groupe dans une barre verticale à gauche de l'écran. La fonctionnalité n'est pour le moment proposée que sur PC, PS4 et PS5, et si vous associez vos comptes, vous déverrouillerez le revêtement Brume arc-en-ciel en bonus. Côté sécurité, l'option n'est accessible qu'aux 13 ans et plus, et soumise au contrôle parental, le flux est automatiquement recadré sur le visage des joueurs et il est possible de bloquer des utilisateurs. Même si Houseparty est essentiellement destiné aux joueurs qui se connaissent, il est déjà difficile de ne pas imaginer d'éventuelles dérives, surtout dans un jeu fréquenté par une communauté aussi jeune.

DÉMARRER LES APPELS VIDÉO L'appel vidéo de Houseparty sera disponible pour les joueurs de Fortnite sur PC, PlayStation 5, et PlayStation 4. Les joueurs nécessiteront également un téléphone iOS ou Android avec l'application Houseparty. Une fois l'application installée, associez votre compte Houseparty à votre compte Epic Games pour commencer. Si vous associez vos comptes Epic et Houseparty, vous pourrez déverrouiller le revêtement Brume arc-en-ciel en bonus. Remarque : Nous savons que l'appel vidéo de Houseparty n'est pas disponible sur toutes les plateformes, alors nous vous proposons un autre moyen d'obtenir le revêtement Brume arc-en-ciel. Si vous jouez à cinq parties de Fortnite avec des amis entre le 20 novembre (à 6h CET) et le 27 novembre (à 5h59 CET), vous recevrez le revêtement d'ici le 4 décembre 2020. Associez vos comptes et lancez Fortnite sur PC ou PlayStation, et assurez-vous que votre téléphone est positionné de manière à encadrer complètement votre visage. Vous êtes maintenant prêt à parler à vos amis sur Houseparty tout en jouant à Fortnite. Pour diffuser votre appel vidéo sur Fortnite, suivez ces étapes : Ouvrez Houseparty sur iOS ou Android et connectez-vous à Fortnite grâce aux Paramètres ou à l'icône TV. Rejoignez vos amis comme vous le feriez normalement ou invitez-les à vous rejoindre Lancez Fortnite sur PC ou PlayStation Continuez à parler à vos amis pendant que vous jouez Fonctionnalités de sécurité L'appel vidéo Houseparty dans Fortnite est rogné de manière à être focalisé sur le visage du joueur. Vous obtiendrez un arrière-plan virtuel sur le thème de Fortnite afin que les autres joueurs ne voient que votre visage. Les parents peuvent désactiver l'appel vidéo Houseparty dans les réglages de contrôle parental de Fortnite. L'appel vidéo Houseparty dans Fortnite est conçu pour les utilisateurs de 13 ans et plus, étant donné qu'il faut avoir 13 ans minimum pour créer un compte Houseparty. Consultez notre blog Fortnite/Houseparty sur la sécurité des joueurs pour en savoir plus. D'autres questions sur Houseparty et son intégration à Fortnite ? Consultez notre FAQ ci-dessous ! FAQ Qui peut rejoindre ma fête dans Houseparty ? Seuls vos amis dans Houseparty et les amis de n'importe qui dans votre pièce Houseparty peuvent se joindre à votre appel vidéo. Si j'utilise cette fonctionnalité, qui peut voir ma vidéo ? Seules les personnes dans votre « pièce » Houseparty peuvent vous voir en vidéo dans l'appli Houseparty. Une fois Fortnite lancé, vous ne verrez toujours que la vidéo des autres personnes dans la pièce Houseparty. Si vous êtes dans un appel vidéo avec un participant qui enregistre ou diffuse (par exemple sur YouTube ou Twitch), il se peut que vous apparaissiez dans leur diffusion ou contenu vidéo. Comment puis-je bloquer quelqu'un dans mon appel vidéo ? Il est facile de bloquer quiconque n'est pas bienvenu dans votre appel vidéo. Dans Houseparty, appuyez sur le visage de la personne et appuyez sur Bloquer. Dans Fortnite, utilisez la fonctionnalité Signaler un joueur. Ouvrez le menu des paramètres et sélectionnez Paramètres > Signaler/Retour > Signaler un joueur. Dans la fenêtre contextuelle Signaler un joueur, sélectionnez la raison du signalement (langage ou vidéo inappropriés, harcèlement, etc.). Vous aurez également la possibilité d'empêcher le joueur de vous parler ou de rejoindre votre groupe. Pour plus d'aide, consultez notre article d'aide pour signaler un joueur. Si vous devez signaler une activité dans Houseparty, suivez ces étapes : Sélectionnez le nom dans la liste d'amis

Sélectionnez l'icône Paramètres (iOS) ou le bouton Amis (Android) à côté du nom

Sélectionnez Bloquer/Signaler

Choisissez Signaler Vous pouvez aussi le supprimer de votre liste d'amis en sélectionnant le bouton « Retirer de la liste d'amis ». Vous pouvez toujours verrouiller votre fête pour interdire l'entrée aux invités indésirables, jusqu'à ce que vous ou une autre personne dans la pièce la déverrouilliez ! Comment empêcher d'autres amis Houseparty de rejoindre ma pièce ? Dans Houseparty, vous devriez voir une icône de cadenas en bas de l'écran. Touchez-la pour empêcher d'autres utilisateurs de rejoindre votre pièce. Vous ou n'importe qui dans votre pièce Houseparty pouvez déverrouiller la pièce à n'importe quel moment. L'appel vidéo Houseparty sera-t-il intégré à d'autres plateformes de jeu ? Actuellement, cette option n'est disponible que sur PC et PlayStation (PS4 et PS5). Nous vous informerons lorsque d'autres plateformes seront compatibles prochainement.

L'incontournable Fortnite innove encore et conforte son statut de réseau social, mais seul le temps nous dira s'il a vraiment eu raison de le faire. D'ici là, vous pouvez vous procurer le Pack Dernier Rire pour 29,99 €.

Lire aussi : Fortnite : une skin inédite de Venom à gagner et une Super Coupe à 1 million de dollars cette semaine