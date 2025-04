Fortnite : les Thunderbolts arrivent bientôt en jeu, une occasion pour obtenir gratuitement Yelena dès ce vendredi

Alors que c'est toute une saison Star Wars baptisée Bataille galactique qui va occuper les joueurs tout au long du mois de mai et dont nous venons de découvrir la carte, c'est une autre collaboration qui nous intéresse à présent, cette fois du côté de Marvel Studios. La semaine prochaine sortira en salles le long-métrage Thunderbolts* dans le cadre de la Phase 5 du MCU. Pour l'occasion, ce sont deux skins des personnages principaux qui vont pouvoir être obtenues. Comme pour Deadpool & Wolverine, il s'agira d'apparences crayonnées, ce qui est un peu dommage il faut bien le dire. Plus étonnant, il n'y a à priori aucun lien direct entre ces tenues et le film. En effet, les heureux élus sont James « Bucky » Barnes aka le Soldat de l'hiver et Yelena Belova en White Widow. Pour le premier, c'est sa version de 2014 à l'écran qui est reprise puisqu'il possède notamment l'étoile rouge sur son bras gauche cybernétique, depuis remplacé par une création du Wakanda. Quant à l'espionne russe, elle n'a jusqu'à présent jamais été appelée ainsi dans le Marvel Cinematic Universe (possible spoiler ?) et arbore par exemple ce costume sur la couverture du comics White Widow #4 de février 2024. Bref, outre le côté marketing, difficile de voir le rapport.

Ils débarqueront tous deux en boutique le 1er mai, mais si vous êtes vraiment doué, il va y avoir une opportunité pour remporter White Widow et deux revêtements dès ce vendredi soir à l'occasion de la Coupe Thunderbolts en duo de 19h00 à 22h00. Vous trouverez ci-dessous tous les détails.

White Widow de Marvel s'infiltre dans le monde de Fortnite, avec une tenue inspirée de son apparence dans sa bande dessinée d'origine et une faiblesse pour les macaronis au fromage. Vous pensez avoir les épaules pour incarner cette super espionne et superantihéroïne ? Participez à la Coupe Thunderbolts le 25 avril pour avoir une chance de déverrouiller la tenue White Widow (crayonnée) avant qu'elle n'arrive dans la boutique ! D'autres objets de l'ensemble Thunderbolts seront ajoutés à la boutique en même temps que White Widow, le 1er mai à 2h00 CEST, dont la tenue Soldat de l'hiver (crayonné). COUPE THUNDERBOLTS Préparez-vous pour un affrontement électrique ! La Coupe Thunderbolts, un tournoi de Battle Royale en duo, permettra à des équipes de s'affronter pour la victoire. Les meilleurs duos de chaque région obtiendront la tenue White Widow (crayonnée) en avance ! Pour 40 points, vous pourrez obtenir le revêtement White Widow et, pour seulement 8 points, le revêtement Soldat de l'hiver. Vous pourrez également acheter ces revêtements dans la boutique. Les participants peuvent jouer jusqu'à dix parties pendant la période de trois heures de leur région. Vous pouvez consulter les horaires de l'évènement pour chaque région dans l'onglet Compétition dans le jeu. L'attribution des points se fait comme suit : Placement dans la partie Victoire royale : 65 points

2e : 56 points

3e : 52 points

4e : 48 points

5e : 44 points

6e : 40 points

7e : 38 points

8e : 36 points

9e : 34 points

10e : 32 points

11e : 30 points

12e : 28 points

13e : 26 points

14e : 24 points

15e : 22 points

16e : 20 points

17e : 18 points

18e : 16 points

19e : 14 points

20e : 12 points

21e : 10 points

22e : 8 points

23e : 6 points

24e : 4 points

25e : 2 points Chaque élimination 2 points Entre autres, les joueurs doivent avoir activé et vérifié l'authentification à deux facteurs sur leur compte Epic et doivent avoir un compte de niveau 50 ou plus pour participer. (Vous pouvez consulter votre niveau de compte dans l'onglet Carrière de Fortnite Battle Royale.) Les joueurs qui possèdent un compte limité ne peuvent pas participer à cette coupe. Pour en apprendre plus, notamment sur les conditions de participation, consultez le règlement officiel de la Coupe Thunderbolts. INFILTRATION ÉCLAIR DANS LA BOUTIQUE PAF ! La tenue White Widow (crayonnée) arrive dans la boutique le 1er mai à 2h00 (CEST) en même temps que la tenue Soldat de l'hiver (crayonné). Semez le chaos avec des accessoires assortis : À assortir avec Yelena Belova, alias White Widow Rares sont ceux qui survivent à la morsure d'une veuve, c'est pourquoi la pioche Crocs de White Widow fait si peur ! Complétez l'apparence de cette ancienne agente de la Chambre rouge avec l'accessoire de dos Sac de White Widow qui vient avec la pioche et le revêtement White Widow. Les macaronis au fromage sont meilleurs avec un peu de panache. (Et White Widow n'en manque pas.) Préparez-les de la manière la plus acrobatique possible avec l'emote Macaronis de Widow ! À assortir avec Bucky Barnes, alias le Soldat de l'hiver Faites voir des étoiles aux ennemis du Soldat de l'hiver avec la pioche Hache de l'hiver, combattez au nom de la justice avec l'accessoire de dos Bras de rechange du Soldat de l'hiver et parez-vous d'acier gelé avec le revêtement Soldat de l'hiver. Parfois, il suffit de prendre une pose pleine de confiance pour inspirer ses alliés. La pioche Hache de l'hiver possède l'emote intégrée Hache en main ! Attrapez la hache puis brandissez-la vaillamment pour que tout le monde sache que vous êtes prêt au combat.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.