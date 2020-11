Fortnite : une skin inédite de Venom à gagner et une Super Coupe à 1 million de dollars cette semaine

En attendant la Saison 5 du Chapitre 2 qui pourrait arriver à la fin du mois, Fortnite en termine avec sa Super Série Marvel. Après des tournois dédiés à Daredevil, Ghost Rider et Black Widow, place à la Coupe Venom pour remporter une skin, une emote, un accessoire de dos et une pioche aux couleurs du vilain avant tout le monde. Elle aura lieu ce 18 novembre, et cette fois, vous aurez deux chances d'y participer.

Le gros morceau, toujours sur le mode K.-O. Marvel en duo, ce sera ce 21 novembre avec la Super Coupe à 1 million de dollars. Tout est dans l'énoncé : vous allez donc pouvoir vous partager 1 000 000 $ de cash prize depuis le confort de votre domicile ! Tous les détails à ce sujet sont donnés ci-dessous.

COUPE VENOM - 18 NOVEMBRE

Ne criez pas. Pour sortir en vie de la dernière étape de la Super série K.-O. Marvel, vous allez avoir besoin de développer un lien symbiotique avec un ami !

Si vous êtes éligible, la Coupe Venom vous permettra de déverrouiller à partir du 18 novembre la tenue de Venom en avance. En plus de celle-ci, vous aurez également l'occasion d'obtenir l'emote intégrée Nous sommes Venom, l'accessoire de dos Symbiosac et la pioche Trancheuse symbiotique avant leur arrivée dans la boutique d'objets.

UNE AUTRE CHANCE DE GAGNER

Pour cette étape de la Super série Marvel, nous offrons aux joueurs éligibles deux fenêtres compétitives séparées le même jour. Si vous n'avez pas joué au mieux lors de la première fenêtre (ou si vous l'avez manquée), votre duo aura une deuxième chance de l'emporter quelques heures plus tard !

La Coupe Venom utilise le mode K.-O. Marvel en duo. N'oubliez pas que la participation à cette coupe (de même qu'à la Coupe Ghost Rider et à la Coupe Black Widow) vous rapportera le planeur du Nœud du conflit. Alors, tenez bon et surtout... prenez garde à votre cerveau !

La Coupe Venom est ouverte à tous les joueurs de Fortnite éligible. Un compte de niveau 30 et l'activation de l'authentification à deux facteurs sont requis. Pour en savoir plus, lisez le règlement officiel de la Coupe Venom ici.

SUPER COUPE À 1 MILLION DE DOLLARS (EN DUO) - 21 NOVEMBRE

Le 21 novembre, le grand voyage de la Super série Marvel culminera lors de la confrontation ultime : la Super coupe à 1 million de dollars. Si vous êtes éligible (et prêts à relever ce défi), utilisez ce que vous avez appris pendant les coupes de K.-O. Marvel et puisez dans votre maîtrise de Battle Royale pour affronter d'autres duos de héros afin de tenter de décrocher une partie du cashprize de 1 million de dollars mis en jeu. En plus de l'ajout des pouvoirs, les matériaux accordés à l'élimination sont réduits à 20 et une limite du nombre total de matériaux a été fixée à 200 pour chaque, alors vous devrez construire judicieusement !

La Super coupe à 1 million de dollars sera diffusée sur les chaînes YouTube et Twich officielles de Fortnite lors des deuxièmes manches dans les régions Europe et Amérique du Nord - Est. Les participants qui n'ont pas pu se qualifier pour la deuxième manche pourront, de la même manière que les spectateurs depuis chez eux, découvrir les héros encore en lice s'affronter. Voici les horaires :

Début de la diffusion, tournoi d'Europe : 19h (CET)

Tournoi d'Amérique du Nord - Est : 23h (CET)

Fin de la diffusion : 2h30 du matin le lendemain (CET)

Pour connaître tous les détails, lisez le règlement officiel de la Super coupe à 1 million de dollars.

COMMENT PARTICIPER

Allez dans l'onglet Compétition du salon du jeu. Trouvez la Coupe Venom et/ou la Super coupe à 1 million de dollars et cherchez l'heure à laquelle elles commencent pour votre région. Le mode de jeu de l'événement sera disponible dans le salon quand l'événement aura commencé.

Remarque : vous ne pouvez pas utiliser l'option Combler lors des tournois. De plus, le niveau de votre compte Epic doit être de 30 au minimum et vous devez avoir activé l'authentification à 2 facteurs pour participer à l'un ou l'autre des événements. Pour connaître votre niveau de compte, rendez-vous dans l'onglet Carrière du jeu et regardez en haut à droite.