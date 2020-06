Fortnite : le mode Sauver le Monde dit adieu au free-to-play, et bonjour aux Aventures et au contenu saisonnier

Avant même le célèbre mode Battle Royale, Fortnite, c'était avant tout Sauver le Monde, sur PC, PS4 et Xbox One. Cette expérience coopérative jouable seul ou jusqu'à quatre en ligne nous invite à enchaîner les missions aux objectifs variés pour améliorer notre base et faire évoluer notre équipement au fil des parties. Le contenu de l'expérience et son gameplay ont grandi en même tant que le Battle Royale et le Mode Créatif, tous deux gratuits, mais elle est toujours restée payante à cette heure. Pourtant, Epic Games avait prévu de proposer tout ou partie de Sauver le Monde en free-to-play, une opération qui commençait à traîner.

Suite et fin de l'histoire cette semaine : non, Sauver le Monde ne deviendra finalement jamais gratuit. Le mode coopératif de Fortnite restera payant ad vitam æternam, et il faudra faire avec. L'annonce s'accompagne d'une autre nouvelle, celle de la fin de l'Accès Anticipé du mode, qui va au passage voir ses ajouts de contenu ralentir. Pire, les éléments cosmétiques prochainement ajoutés en Battle Royale et Mode Créatif ne seront plus obligatoirement disponibles dans Sauver le Monde.



Tout le tableau n'est pas noir pour l'avenir de cette partie de Fortnite. Déjà, en « compensation », les Packs de Fondateur débloquant Sauver le Monde déverrouilleront de nouveaux bonus, tandis que les possesseurs de l'édition ultime débloqueront le pack Experte du Métal et 8 000 V-Bucks en sus. Mieux, quelques nouveautés sont prévues, et pas des moindres. Dès maintenant, des pirates arrivent dans Sauver le Monde avec un nouvel écosystème tropical, et un nouveau type de missions saisonnières portées vers la jouabilité et appelées Aventures seront bientôt ajoutées.

D'ailleurs, le contenu global de l'expérience coopérative se calquera sur les saisons : tous les héros, schémas et séries de quêtes ne seront plus accessibles à tout moment, mais seulement ponctuellement. Tous les détails sur ces sujets sont lisibles ci-dessous.

Fortnite est en constante évolution depuis le début du développement, ce qui fait que plein de choses ont changé au fur et à mesure que nous le concevions à vos côtés. Alors qu'approche le troisième anniversaire de Fortnite et de Sauver le monde, nous avons souhaité vous présenter nos plans à venir. Depuis le lancement de l'accès anticipé de Sauver le monde, nous avons ajouté de nombreux héros et schéma, nous avons totalement recréé l'interface et ajouté le choix de héros, la recombobulation d'armes, une histoire captivante et plus encore, ce qui a contribué à en faire une expérience de jeu de rôle massive. Aujourd'hui, nous avons décidé de sortir Sauver le monde de l'accès anticipé et nous avons pris la décision de garder ce mode payant plutôt que de le proposer gratuitement. Le développement de nouveaux contenus va se ralentir après cette étape, mais l'aventure ne s'arrêtera pas là pour Sauver le monde. Nous ferons évoluer les packs de fondateur de tous les membres fondateurs au niveau supérieur et nous déverrouillerons les récompenses incluses dans le pack amélioré... gratuitement ! Considérez-le comme un cadeau de la base. Les possesseurs de l'édition ultime recevront le tout nouveau pack Experte du métal et 8000 V-bucks. La vignette « Accès anticipé », vestige de la période d'accès anticipé de Sauver le monde, sera retirée des modes Battle Royale et Créatif. Au cours des prochains mois, Sauver le monde ne pourra plus proposer les objets cosmétiques à venir du mode Battle Royale, mais votre bibliothèque d'objets cosmétiques actuelle continuera à fonctionner dans les deux modes. Nous informerons tout le monde de la date de cette modification via le rapport de la base. AJOUT DES AVENTURES ! La rejouabilité sur le long terme est au cœur de notre prochaine fonction, les aventures. Se déroulant sur la durée d'une saison, les aventures sont des excursions situées dans une zone spécifique, avec des modificateurs inédits et uniques pour vous mettre au défi. Chaque saison d'aventure propose une progression continue et de nouveaux niveaux à gravir. En accomplissant les défis des aventures, vous recevrez de l'EXP de saison qui aura un impact sur le niveau de difficulté que vous subirez, les armes que vous trouverez et les récompenses que vous gagnerez. En atteignant les niveaux les plus élevés, vous déverrouillerez des surchargeurs, des matériaux qui augmentent le niveau des objets de votre collection principale au-delà de leur limite actuelle. Nous sommes en plein travail sur cette fonction et nous vous la présenterons plus précisément d'ici à son lancement. En attendant, de nouvelles mises à jour vous attendent, alors que des pirates ont envahi la base ! Ils apportent avec eux un nouvel écosystème tropical, une série de quêtes inédites et l'arrivée d'une des personnalités de la base parmi vos rangs ! CHANGEMENTS DE LA STRUCTURE D'ACTUALISATION DE SAUVER LE MONDE Avec l'arrivée des aventures, nous allons inaugurer un système de rotation annuelle des saisons. Les scénarios et les événements (tels que la Nuit de glace ou les donjons) reviendront sous la forme d'une rotation saisonnière spécifique à Sauver le monde, indépendante de Battle Royale. L'immense bibliothèque de héros, de schémas et de séries de quêtes de Sauver le monde sera proposée en rotation à chaque saison, avec de nouvelles quêtes et de nouveaux héros disponibles à un rythme plus lent. Cela sera proposé sous la forme de récompenses de quête, de lamas d'événement ou dans la boutique d'événement. Et la base continuera à corriger les bugs ou régler les problèmes d'équilibrage au fil des saisons. NOUVEAUX PACKS POUR SAUVER LE MONDE À partir de jeudi, nous proposons une nouvelle série de packs pour Sauver le monde, qui profitera autant aux Commandants vétérans qu'aux nouveaux venus. Nous avons le plaisir de présenter le premier de ces packs : l'Experte du métal. Le pack Experte du métal contient une nouvelle héroïne, le schéma d'arme Papa Ours, l'accessoire de dos Nœud de danger, les défis de l'Experte de métal et l'accès à Sauver le monde pour 19,99 €. Ces défis exclusifs à Sauver le monde vous rapporteront 1000 V-bucks, 500 tickets à rayons X et un lama à butin de Troll légendaire. Les objets cosmétiques de ce pack seront partagés entre Battle Royale, Sauver le monde et le mode Créatif. Ne vous inquiétez pas, membres fondateurs ! Cette nouvelle série de packs n'aura aucun impact sur les récompenses de connexion quotidienne de fondateurs ou sur les V-bucks gagnés. Tout cela reste exclusif aux fondateurs ayant acheté un accès anticipé. Les packs de fondateur actuels et leurs récompenses seront retirés de la vente une fois que cette nouvelle série de packs deviendra disponible. L'AVENTURE CONTINUE Bien que l'histoire principale de Sauver le monde soit terminée, d'autres aventures vous attendent. Que ce soit en continuant à affronter les Carcasses à Pics Hardis, en jouant aux événements saisonniers de Sauver le monde ou en faisant évoluer votre collection grâce aux aventures... le choix vous appartient. Nous espérons que Sauver le monde et les aventures à venir vous encourageront à prolonger votre grand périple et à partager vos histoires avec nous.

N'oubliez pas, vous pouvez acheter des V-Bucks sur Amazon.