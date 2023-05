Tekken 8 : Hwoarang plus classe que jamais dans sa bande-annonce de gameplay

C'est le week-end et Bandai Namco a dévoilé ces dernières heures un nouveau personnage du roster de Tekken 8. Les dernières apparitions du jeu ont pour rappel eu lieu lors de l'EVO Japan, avec le retour d'Asuka Kazama et Leroy Smith, et durant The MIXUP à Lyon où c'est la belle Lili qui a été confirmée jouable. Cette fois encore, ce n'est pas un inconnu puisqu'il s'agit de Hwoarang. Rien de plus logique que cette annonce, puisque c'est dans le cadre du PlayX4 à Séoul en Corée du Sud qu'elle a eu lieu.

Tout comme Paul Phoenix, c'est en moto que Hwoarang débarque dans l'arène. Oubliez ses cheveux noirs de Tekken 7, il est repassé au roux et a enfilé une tenue de taekwondo, de quoi rappeler quelque peu ses débuts dans Tekken 3 et surtout son apparence de Tekken 4. Si vous aimez ce design, nous le devons à Hiroaki Hashimoto. Le Sud-Coréen nous fait donc une démonstration de sa maîtrise de cet art martial, qu'il a appris auprès de Baek Doo San, face à Nina Williams et est surtout opposé à son rival Jin Kazama sur un stage inédit.

Pour le moment, Tekken 8 n'a toujours pas de date de sortie, lui qui est attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Son prédécesseur est toujours en vente sur Amazon dès 19,00 € dans son édition de base.