Tekken 8 : Lili fait son retour en vidéo, ramenant l'élégance à la française sur le ring !

Après plusieurs semaines où les révélations de personnages jouables dans Tekken 8 se sont succédé, Bandai Namco s'est un peu calmé. Pour rappel, nous avions eu droit à une double annonce lors de l'EVO Japan 2023, où nous avions appris qu'Asuka Kazama et Leroy Smith reviendraient. Ce dimanche soir, à l'occasion de l'étape du Tekken World Tour 2023 organisé durant The MIXUP à Lyon, l'éditeur a enfin remis le couvert en dévoilant une combattante supplémentaire bien connue de la communauté et dont la nationalité est assez en adéquation avec l'évènement.

En effet, c'est la jeune Monégasque Lili - ou Emilie de Rochefort de son vrai nom - qui fera son retour dans ce nouvel épisode et dont la bande-annonce l'introduit dans le stage de New York alors qu'elle poursuit son chat Salt avant de mettre une correction à Leroy. Difficile de ne pas la reconnaître, puisqu'elle arbore une fois encore une tenue de combat très élégante, designée par Jasmin Darnell, et parle français. Katsuhiro Harada a d'ailleurs expliqué l'avoir rencontré en 2017 et lui a donc par la suite demandé de créer ce costume.

Nous la retrouvons ensuite face à sa rivale Asuka dans l'arène du King of Iron Fist Tournament. Chose amusante, après les pas de danse de Manon dans Street Fighter 6, c'est Lili qui s'y met avant d'achever son adversaire. Est-ce que la tendance se poursuivra avec Sylvie Paula Paula cet été du côté de KOF XV ? Ce serait assez amusant.

Tekken 8 est prévu sur PS5, Xbox Series X|S et PC, mais nous ne savons toujours pas si ce sera pour cette année. Vous pouvez toujours vous procurer Tekken 7 sur Amazon en attendant.