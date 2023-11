Tekken 8 : le gentleman français Victor Chevalier fait son entrée sur le ring, doublé par un acteur bien de chez nous !

Page 1 : Bande-annonce de Victor Chevalier et vidéo avec Vincent Cassel

Les fans de Tekken ont déjà eu de quoi se régaler cette semaine avec l'annonce de pas moins de quatre personnages supplémentaires au roster du prochain épisode, Tekken 8. Zafina, Lee Chaolan, Alisa Bosconovitch et Devil Jin seront donc de la partie, tous étant déjà connus de longue date. Forcément, avec seulement Azucena pour apporter de la nouveauté, nous espérions que les deux dernières révélations prévues pour ce jeudi 2 et pour le dimanche 12 novembre soient réservées à des combattants inédits. Eh bien, nous voici servis et après un petit teasing qui donnait rendez-vous à Raven dans un stage dont les décors parlent d'eux-mêmes, il est l'heure de la révélation.

La bande-annonce du jour introduit donc Victor Chevalier, personnage entièrement inédit dans la licence et qui est de nationalité française (contrairement à Lili qui est monégasque), que nous découvrons combattre sur le pont d'un bateau de luxe voguant sur la Seine, la Tour Eiffel en fond. Difficile de faire plus cliché et représentatif pour le coup. Si sa voix dans la langue de Molière vous dit quelque chose, c'est parce qu'un acteur de renom est au doublage, Vincent Cassel, qui est l'unique version audio du personnage partout dans le monde. Nous le pensions davantage porté sur Virtua Fighter, en référence à une scène du film Les Rivières pourpres, mais c'est donc dans Tekken 8 qu'il a fini.

Apparemment, avec Victor Chevalier, la violence est « à la carte ». Ce gentleman bien classe n'est autre que le fondateur des forces indépendantes des Nations unies, dont les coups n'ont donc rien à envier à Master Raven et son disciple, bien au contraire. Il combattra notamment en utilisant un sabre, une arme de poing et des couteaux militaires pour des offensives au corps à corps vives comme l'éclair, le tout avec des téléportations. Autant dire qu'il va rapidement se trouver des fans.

Victor Chevalier, premier personnage français de la licence, est une légende vivante qui a fondé les forces indépendantes des Nations unies. Descendant d'une lignée de chevaliers distingués, rêvant de secourir les personnes dans le besoin, il a suivi les traces de son père et s'est engagé dans la marine française avant de rejoindre les Nations unies, fidèle à sa volonté de sauver davantage de personnes. Estimant que le monde était sur le point d'être repris par un géant de l'industrie, il a fondé et formé la Raven Force, des forces armées qui ont le pouvoir d'agir à leur guise pour contrer les forces armées privées de l'entreprise. Armé d'un costume haute couture et des dernières armes optiques, Victor est le leader des Nations Unies, le commandant de ses nouvelles forces et se prépare au combat.

Par ailleurs, une vidéo avec Vincent Cassel nous présente les coulisses du doublage, nous apprenant au passage qu'il a connu la licence dans les années 90 où il jouait Eddy Gordo, puisqu'il pratiquait lui-même la capoeira. Visiblement, Victor Chevalier interagira avec Yggdrasil, l'organisation de Lars Alexandersson. Des visuels sont également à admirer en page suivante.

Qui viendra clôturer le roster de Tekken 8 ? Nous aurons rapidement la réponse. Sa date de sortie est pour rappel fixée au 26 janvier 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Vous pouvez le précommander chez Cdiscount dès 73,33 € (ici et là), sur Amazon à partir de 69,99 €, à la Fnac dès 64,99 € avec 15 € offerts sur votre compte fidélité ou chez Gamesplanet dès 59,49 €.