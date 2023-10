Tekken 8 : 4 combattants connus et appréciés font leur retour en vidéo, des dates pour découvrir les derniers membres du roster

Récemment, une deuxième bêta fermée de Tekken 8 a eu lieu. En attendant le lancement en début d'année prochaine, Bandai Namco a encore quelques annonces en stock concernant le roster de base de son jeu, qui sera pour rappel composé de 32 combattants au lancement. Suite à la pluie d'informations durant la gamescom 2023, la révélation de Feng Wei en même temps que le CBT et celle de Panda durant le Tokyo Game Show, il en restait six à découvrir. Eh bien, en voici déjà quatre de plus, tous réunis dans une bande-annonce mise en ligne en avant-première par IGN et qui met également Panda en avant, puisqu'elle n'avait eu droit qu'à quelques visuels.

La belle Zafina ne se contentera pas d'être en DLC cette fois comme dans Tekken 7 et viendra donc se contorsionner entre nos mains dès la sortie, utilisant ici les pouvoirs d'Azazel. Lee Chaolan sera lui aussi présent , portant cette fois une armure high-tech au lieu d'une tenue élégante. L'androïde Alisa Bosconovitch introduite dans le sixième épisode numéroté sera toujours de la partie, plus radieuse que jamais. Enfin, c'est l'évidence même qui nous est présentée puisque Devil Jin sera jouable en tant que combattant à part entière et aura visiblement un rôle central dans le scénario, qu'il nous tarde de découvrir.

Enfin, la vidéo nous tease la révélation des deux derniers personnages pour le 2 et le 12 novembre ! Aurons-nous enfin droit à d'autres guerriers inédits ? Pour le moment, seule Azucena est venue apporter de la fraîcheur (et du café) à ce huitième épisode, cela ne ferait donc pas de mal, même si rien n'empêche les développeurs de se servir à nouveau des DLC pour en introduire.

La date de sortie de Tekken 8 est pour rappel fixée au 26 janvier 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Vous pouvez le précommander chez Cdiscount dès 73,33 € (ici et là), sur Amazon à partir de 69,99 €, à la Fnac dès 64,99 € avec 15 € offerts sur votre compte fidélité ou chez Gamesplanet dès 59,49 €.