Tekken 8 confirme ses bonnes performances, mais l'arrivée de microtransactions fait déjà grincer des dents

Cela fait déjà un mois que Tekken 8 a été lancé sur PS5, Xbox Series X|S et PC, avec un roster de départ composé de 32 personnages jouables, qui va être étendu tout au long de sa première année d'existence par l'arrivée de quatre combattants supplémentaires, à commencer par Eddy Gordo au cours du printemps. Lors de son récent bilan financier, nous avions appris via Takashi Mochizuki que le jeu s'était vendu à 2 millions d'exemplaires à travers le monde. Ce n'est qu'en ce début de semaine que Bandai Namco officialise et confirme sur ses réseaux cette belle performance, dépassant largement celle de son prédécesseur Tekken 7. C'est d'autant plus une bonne nouvelle pour la communauté versus fighting si l'attrait du jeu est important. Les amateurs de compétition vont d'ailleurs pouvoir prendre part à compter du 13 avril prochain au Tekken World Tour 2024 à travers divers évènements à travers le monde. En revanche, tout n'est pas si rose et une récente annonce a de quoi venir gâcher ce beau tableau.

Maintenant que les critiques ont rendu leurs verdicts fort positifs avec un score Metacritic aux alentours de 90 et que les joueurs ont pour beaucoup craqué, il a été annoncé qu'une boutique va être intégrée dans le jeu, permettant d'obtenir des costumes pour les combattants issus de précédents épisodes, des skins d'avatar (mode Arcade Quest) et divers objets collaboratifs sous licence. Oui, des microtransactions vont donc faire leur début dans Tekken 8...

Le sujet a justement été abordé dans une récente présentation lorsque le point a été fait sur les futures grosses mises à jour, prévues pour fin février ou début mars (plutôt ce dernier sauf surprise ces prochains jours) et en avril dans l'immédiat. La prochaine (Ver.1.02.01) va ainsi ajouter le Boutique Tekken et une collaboration in-game avec Uniqlo qui sera gratuite, en plus de modifier certains comportements de personnages et leurs coups. Des tee-shirts bien réels sont eux d'ores et déjà en vente au prix de 19,90 € sur le site de la marque.

Naoya Yasuda ayant entendu le mécontentement de certains joueurs, il a alors déclaré que la boutique est surtout là pour « maintenir un sentiment de nouveauté » plutôt que simplement faire de l'argent, de la même manière qu'ont été envisagés les ajouts dans Tekken 7. Bon, de toute manière, nous savons très bien comment cela va finir, car il suffira d'une skin bien classe pour que de nombreux joueurs sortent la carte bleue. La vidéo montre que ces apparences seront vendues contre 400 Tekken Coins. Sans trop de surprise, le producteur Michael Murray a précisé que cela devrait être équivalent à 3,99 $. Plus étonnant et qui ne va rien arranger, des effets visuels de célébration, ici des feux d'artifice de différentes couleurs, seront commercialisés contre 50 ou 100 Tekken Coins. Sauf que le visuel indique « x10 », suggérant qu'il s'agit d'articles à usage limité... Ces Tekken Coins pourront être achetés via les plateformes sur lesquelles le jeu est disponible (PlayStation Store, Microsoft Store et Steam). En revanche, il n'y aura pas de partage de cette monnaie entre les plateformes malgré la présence de cross-play.

Katsuhiro Harada a ensuite ajouté la chose suivante (traduction par Michael Murray à 56:55), précisant qu'en plus d'un certain profit, l'argent de ces microtransactions servira à payer le développement continu du jeu et ses contenus gratuits, plutôt que de puiser dans les comptes de Bandai Namco.

Nous aimerions demander à chacun de mettre à jour sa réflexion sur l'environnement actuel de développement de jeux et sur la manière dont ils sont consommés, etc. Les jeux créés maintenant sont bien plus chers que ne l'était même Tekken 7, c'est plusieurs fois cela quand on pense aux plateformes de jeu actuelles.

La présentation a également mis en avant de nombreux produits dérivés et, surtout, du gameplay d'Eddy Gordo (à partir de 1:14:10), avec ses différents costumes.

