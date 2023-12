Tekken 8 : un très beau cadeau de Noël en approche, mais tout le monde ne sera pas servi à la même enseigne

C'est durant la gamescom 2023 que Bandai Namco avait annoncé la date de sortie et dévoilé les éditions spéciales de Tekken 8, prochain épisode de la licence culte de l'éditeur qui est attendu le mois prochain sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Le calendrier suit son cours et après une deuxième bêta fermée en octobre, nous avons découvert les derniers membres totalement inédits de son roster. Si vous trouviez l'attente trop longue, bonne nouvelle, c'est un beau cadeau de Noël un peu en avance qui va débarquer cette semaine, du moins pour une partie de la communauté.

En effet, Bandai Namco vient d'annoncer une démo de Tekken 8, qui sera accessible à partir de ce jeudi 14 décembre sur PlayStation 5, mais pas avant la semaine suivante sur Xbox Series X|S et Steam, le jeudi 21 décembre... Faire des exclusivités sur une version d'essai, c'est un peu ridicule, mais passons. Au programme, il sera possible de découvrir le premier chapitre du scénario The Dark Awakens et le mode de combat versus en local. Quid du nombre de combattants jouables ? Nous le découvrirons bien assez tôt.

Et si vous êtes convaincus par cette démo de Tekken 8, vous pourrez le précommander en attendant le 26 janvier 2024, Amazon le proposant à partir de 69,99 €. Du côté de la Fnac, il est en précommande à 62,99 € sur consoles avec 10 € offerts sur votre compte fidélité. Enfin, Gamesplanet affiche la version PC à seulement 59,49 €.

