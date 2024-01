Tekken 8 dévoile sa captivante cinématique d'introduction, un premier combattant populaire révélé pour la Saison 1 !

Ce week-end était incontournable pour les fans de la licence Tekken, puisque Bandai Namco organisait les finales du Tekken World Tour 2023. Dans le cadre de cette troisième journée, en guise de conclusion du Tekken Talk Live, c'est la cinématique d'introduction de Tekken 8 qui a été diffusée. Si vous avez bonne mémoire, elle vous rappellera sans doute celle de Tekken 5 dès les premières secondes avec cet oiseau volant à travers la ville de New York en ruine, puis avec les nombreux Jack affrontant les personnages. Chacun a droit à son moment, plus long pour certains, dont les nouveaux combattants que sont Victor Chevalier, Reina et Azucena.

En guise de conclusion à la vidéo, nous avons eu droit à un premier aperçu de ce qui nous attend après le lancement avec la révélation du premier personnage de la Saison 1, qui est bien connu des joueurs puisqu'il s'agit d'Eddy Gordo ! La motion capture ayant servi à réaliser ses animations est brièvement montrée, ainsi que quelques mouvements de capoeira qui raviront ses fans. Il sera disponible dès le printemps 2024 au sein du Pass Year 1, avec un rythme de sortie saisonnier pour les suivants, qui restent à découvrir.

Bon, par contre, sa coupe de cheveux a de quoi susciter des réactions, car elle assez stéréotypée et nous la voyons clairement partout depuis un moment... De Miles Morales (Marvel's Spider-Man 2) à Sargon (Prince of Persia: The Lost Crown), en passant par certaines skins d'Ekko (League of Legends), Phoenix (Valorant) ou la tenue 3 de Dee Jay (Street Fighter 6). Il faut croire que le succès du personnage de Killmonger de Michael B. Jordan dans Black Panther a fait des ravages dans l'imaginaire populaire.

D'ailleurs, une coupe similaire sera disponible pour l'avatar du mode Arcade Quest, comme l'a montré une récente vidéo faisant la promotion des bonus de l'Ultimate Edition.

Si jamais vous débarquez et ne connaissez pas l'histoire de la licence, malgré les récapitulatifs inclus dans le jeu et déjà présents dans la démo, une vidéo narrée par l'acteur Brian Cox a récemment été mise en ligne, faisant le point sur l'intrigue.

Pour découvrir de quelle manière cette guerre entre la G Corporation et le reste du monde va se résoudre, rendez-vous le 26 janvier 2024 pour la sortie de Tekken 8 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez précommander votre exemplaire sur consoles à partir de 62,99 € à la Fnac avec 10 € offerts sur votre compte fidélité, voire à 69,99 € chez Cdiscount. Gamesplanet propose de son côté le jeu pour ordinateur dès 59,49 €.