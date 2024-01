Tekken 8 tente de se prendre pour Mortal Kombat 1 avec son trailer live-action, mais ça ne prend pas

La sortie de Tekken 8 approche et la communication de Bandai Namco s'intensifie donc logiquement autour du jeu de combat. Après nous avoir bien chauffés en nous proposant une démo, suivie d'une bande-annonce pour le mode Histoire donnant fortement envie d'y jouer, et plus récemment la cinématique d'introduction où le premier combattant en DLC Eddy Gordo a été dévoilé, c'est une vidéo bien singulière qui vient d'être diffusée. Sans ses dernières secondes montrant du gameplay, nous aurions bien eu du mal à identifier le jeu tant la vidéo nous paraît insipide...

Bandai Namco a donc fait le choix d'une bande-annonce live-action qui n'est pas sans rappeler celle diffusée avant la sortie de Mortal Kombat 1, mais sans nous faire le même effet hélas. Alors qu'un combat professionnel bien médiatisé va avoir lieu et que les deux adversaires se toisent lors d'une conférence devant les médias et les fans présents sur place en étant littéralement face à face, le public vient petit à petit s'agréger tout autour... Oui, ça n'a aucun sens et difficile de voir le rapport avec l'essence même de Tekken. Seul le passage dans la salle d'arcade a de quoi faire penser au nouveau mode Arcade Quest, mais ce n'est pas bien fou.

Au passage, quelques célébrités de la scène e-sportive font leur apparition, à savoir Arslan « Ash » Siddique, Justin Nelson Stennett aka KingJae, notre Norman Chatrier aka Geni1us national, Arja Gamoori aka Sephiblack et même Hafþór Björnsson, bien connu dans son rôle de La Montagne de Game of Thrones.

Voici ce qu'en dit l'éditeur :

Réalisée par Lukas Tielke, la bande-annonce revient sur les valeurs clés de Tekken 8 et sur le grand frisson ressenti par tous les joueurs à l'approche d'un combat ou d'une compétition. Cette vidéo spectaculaire illustre comment la passion du combat peut fédérer des personnes de tout âge et de toute culture et toucher de façon virale aussi bien les novices que les joueurs professionnels. Elle explique également comment la franchise Tekken rassemble depuis plus de 30 ans les joueurs autour des notions de compétition, de combat et de plaisir. La campagne sera diffusée sur plusieurs réseaux sociaux, à la télévision, au cinéma, sur des panneaux publicitaires et plus encore.

