Tekken 8 : Nina Williams fait son retour avec style, le gameplay agressif pleinement détaillé à base de Heat System

Si Tekken 7 continue de se vendre et d'être au centre des compétitions d'e-sport de la licence, Bandai Namco prépare actuellement un Tekken 8, qui avait été officialisé en septembre dernier lors d'un State of Play, avant la diffusion lors des Game Awards d'une bande-annonce introduisant plusieurs de ses personnages cultes. Forcément, avec les finales du Tekken World Tour 2022 ce week-end, nous attendions du nouveau à son sujet et n'avons clairement pas été déçus, avec une longue présentation de ses systèmes de jeu suivie de la diffusion d'un trailer dédié à Nina Williams, qui fera donc son retour, avec un tout nouveau look qui lui va à ravir.

Du côté de l'introduction aux mécaniques de jeu avec Paul et Law en cobayes, les 36 minutes ci-dessous ont mis l'accent sur l'agressivité qui sera au cœur de l'expérience, avec tout d'abord le Rage System qui présentera des commandes unifiées entre l'ensemble du roster pour son Rage Art (R2 sur PS5) et qui a supprimé le Rage Drive de Tekken 7. La Rage s'activera si notre vie diminue en dessous d'un certain seuil, avec une jauge de récupération blanche reprise de la sous-série Tekken Tag. Sauf que cette fois, la restauration de notre santé s'effectuera en donnant des coups et parant des attaques, être agressif sera donc payant.

Mais le point le plus important, c'est le Heat System propre à Tekken 8, reconnaissable à la flamme bleue entourant le personnage. Dans cet état donnant l'avantage à l'attaquant, un coup paré par l'adversaire le blessera tout de même en faisant apparaître la jauge de récupération et les caractéristiques propres à notre combattant seront améliorées pour certaines attaques. Il sera possible de l'activer manuellement avec R1 pour une durée de 10 secondes, ce qui se nomme un Heat Burst, ou alors via un Heat Engager en réussissant à frapper l'opposant d'une certaine manière. Ainsi, il sera plus simple pour les débutants d'essayer davantage de membres du roster. Au passage, il a été dit que les combos aériens seront proches de ceux de Tekken 6. Les deux signes en forme de chaîne (ou de 8) sur la barre de Heat sont eux liés à deux actions spéciales, les Heat Smash et Heat Dash, et à un système d'énergie. Ainsi, activer un Heat Burst nous octroiera une Heat Energy, tandis qu'un Heat Engager en rapportera deux. Un Heat Dash en consommera une et un Heat Smash toutes.

Enfin, deux schémas de commandes différents seront proposés, utilisables dans tous les modes de jeu. Il y aura d'un côté le style Arcade pour une expérience Tekken classique et de l'autre le style Spécial combinant les fonctionnalités d'aide aux combos et d'assistance de Tekken 7, avec des améliorations. En appuyant sur L1, un panneau de commandes apparaîtra alors à l'écran et il sera donc plus aisé de sortir des techniques compliquées à réaliser en temps normal. De plus, les actions liées aux touches évolueront en fonction de la situation (Rage, Heat).

Par ailleurs, les joueurs vont pouvoir tester Tekken 8 en bêta fermée dans certains lieux au fil de l'année, à commencer par l'EVO Japan 2023 (du 31 mars au 2 avril). Nous avons aussi appris qu'Arika aide au développement et le Tekken World Tour 2023 a été officialisé sans surprise, débutant donc lors de l'évènement japonais que nous venons de citer.

En revanche, toujours aucune période de sortie à l'horizon pour Tekken 8, qui est pour rappel prévu sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez toujours vous procurer Tekken 7, vendu à partir de 14,90 € sur Amazon.