Tekken 8 : Kazuya Mishima plus stylé et brutal que jamais dans un trailer de gameplay

Bandai Namco n'a pas tourné autour du pot quant au gameplay de Tekken 8, qu'il a détaillé en long et en large dans le cadre d'une présentation plus tôt ce mois-ci (et en confirmant la présence de Nina Williams au passage). Nous attendons désormais qu'il étende son roster, ce qui ne sera malheureusement pas le cas aujourd'hui.

L'éditeur a en effet plutôt dévoilé une bande-annonce de gameplay en bonne et due forme pour Kazuya Mishima, confirmé dès l'annonce du jeu aux côtés de Jin Kazama. Peu de surprises au rendez-vous : nous retrouvons son panel de coups classiques avec des effets plus stylés que jamais, sa transformation en Devil Kazuya et des attaques spéciales qui vont faire des dégâts.

Tekken 8 n'a encore ni date ni même de période de sortie officielle, mais il verra le jour sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Il sera en tout cas disponible après Street Fighter 6, que vous pouvez précommander à partir de 59,99 € sur Amazon.fr.

