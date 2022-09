Tekken 8 officialisé sur PS5, Xbox Series X et S, et PC par une première bande-annonce opposant Jin à Kazuya

En guise d'entrée en matière du PlayStation State of Play de ce mardi soir, ce sont deux combattants mythiques que nous avons retrouvés se faisant face. Oui, Sony Interactive Entertainement et Bandai Namco viennent juste d'officialiser Tekken 8 avec un premier aperçu percutant qui vend déjà du rêve.

Le teasing de l'EVO 2022 était donc bien pour ce nouvel épisode puisque nous retrouvons Kazuya Mishima faisant face à Jin Kazama sous la pluie, avec le tonnerre grondant. Plus réaliste et viscéral que jamais, cet avant-goût du gameplay que nous devrions retrouver dans Tekken 8 a tout pour faire rêver, encore plus lorsque Devil Jin se manifeste !

Katsuhiro Harada a déclaré la chose suivante concernant Tekken 8 sur le PlayStation Blog :

Bonjour à toutes et à tous, je suis Harada, responsable de la production du projet Tekken. Après une longue attente, nous pouvons enfin vous annoncer que Tekken 8 est en cours de production. Avez-vous vu la première bande-annonce ?

La bande-annonce est en réalité directement tirée d’un passage du mode Histoire du jeu en cours de développement, capturé sur PlayStation 5. En d’autres termes, les personnages, les décors et les effets que vous voyez sont les mêmes qui sont utilisés dans le jeu. Bien que les images soient tirées du mode Histoire, il ne s’agit pas d’une vidéo pré-rendue conçue spécialement pour la bande-annonce, mais bien de séquences rendues en temps réel et à 60 fps, telles que vous pourriez les voir dans le jeu en mode Versus. (Bien entendu, certains effets et dialogues ainsi que l’angle de la caméra font toujours l’objet d’améliorations et peuvent évoluer d’ici la sortie du jeu.)

La série Tekken est célèbre pour les scènes spectaculaires pré-rendues de son mode Histoire. Et il y a tant de choses concernant ce nouvel opus dont nous aimerions vous parler. Toutefois, nous avons préféré axer cette toute première annonce sur la qualité du jeu en vous montrant des images de Tekken 8 sur PS5.

Vous l’avez sûrement remarqué en regardant la bande-annonce, que ce soit à travers les tout nouveaux personnages jouables ou dans les petits détails, comme les gouttes qui perlent sur leur peau : Tekken 8 offre un niveau de qualité incomparable, bien au-dessus de celui offert par Tekken 7. Ce ne sont pas des images créées exclusivement pour la bande-annonce, mais bien un rendu en temps réel de ce qui se passe sur l’écran pendant le jeu.

Par ailleurs, si vous regardez attentivement l’arrière-plan pendant les combats, vous pouvez apercevoir des vagues et des tornades qui se déchaînent, un gigantesque pétrolier en train de se briser en deux, ou encore une tempête si réaliste que vous pouvez sentir la force du vent et de la pluie qui s’abat.

Tous ces différents effets sont utilisés dans les arènes de combat de cet opus. Bien entendu, nous poursuivons nos efforts pour pousser encore plus loin la qualité. Dans la dernière version du build en cours de développement, le niveau de qualité augmente sensiblement de jour en jour, et on peut voir par exemple le pétrolier se rapprocher de la côte en arrière-plan ainsi que d’imposantes flammes danser à proximité du personnage. Nous espérons que tous ces effets vous plairont !

La série Tekken détient également le record de l’histoire la plus longue du jeu vidéo. Comme l’a laissé entendre le dialogue de fin de Tekken 7, ce nouvel opus portera sur la confrontation entre Kazuya Mishima et son fils Jin Kazama. Quant au sens de la scène que vous avez vue dans la bande-annonce et à son importance dans l’histoire principale… il va vous falloir attendre la sortie du jeu pour le découvrir.

Le jeu étant encore en développement, je crains qu’il ne vous faille patienter encore un peu.

Toute l’équipe de développement travaille sans relâche pour que ce nouvel opus soit à la hauteur de vos attentes, et vous remercie chaleureusement pour votre soutien.