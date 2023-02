RUMEUR sur Dragon Age: Dreadwolf, du gameplay en alpha et de nombreux détails en fuite

L'an dernier, Dragon Age: Dreadwolf a finalement été nommé et est sorti de son alpha, signe que son développement avance plutôt bien, et BioWare a partagé une vidéo narrant l'histoire de Solas pour le Dragon Age Day. Ce n'est pas grand-chose, mais les fans ont pu patienter avec la série d'animation Dragon Age: Absolution sur Netflix. En attendant que le studio et Electronic Arts prennent officiellement la parole pour nous en dire plus, ce sont les rumeurs et fuites qui sont scrutées, à raison. Ainsi, ce week-end, Insider Gaming a publié un article évoquant l'état actuel du jeu, qui a ensuite donné lieu à la diffusion sur Reddit de gameplay et d'énormément de détails.

Pour commencer, la rumeur voulant que sa sortie soit prévue pour 2023 et qui commence à dater serait bien optimiste, car Dragon Age: Dreadwolf ne disposerait pas encore de toutes ses fonctionnalités ni de l'ensemble des dialogues de ses personnages (textuels et doublés), en plus de conserver des stigmates des changements dans sa direction globale. Celle-ci aurait eu lieu début 2021, le transformant de jeu multijoueur en un titre purement solo, comme l'évoquait à l'époque Jason Schreier. Eh bien, il resterait donc des composantes se ressentant dans l'expérience actuelle, dont un hub central à la Destiny, qui jouerait toujours un rôle. Du côté de nos compagnons, qui seraient toujours à recruter au fil des quêtes, ils viendraient donc peupler ce hub accessible via un portail et pourraient être équipés selon nos désirs ainsi que recevoir des modifications à mesure de notre progression. En revanche, ils ne pourraient pas être contrôlés, à la manière d'un FFXV.

La courte séquence de gameplay et les visuels visibles via ce lien proviendraient donc de l'alpha et d'un playtester, se déroulant dans un donjon attaqué par les Engeances (infusés de lyrium rouge), la Forteresse de Weisshaupt, avec le joueur incarnant un Garde des ombres équipé d'une épée et d'un bouclier, ayant comme compagnons Davrin, un autre membre de la Garde des ombres et Rook, une voleuse naine. L'objectif serait d'atteindre la bibliothèque en éliminant les ennemis, avec au passage un dragon attaquant depuis les cieux, entraînant son lot d'ennuis en chemins, qui ferait office de boss avec comme but de l'enchaîner.

Les affrontements en temps réels sont comparés à God of War (2018), ce qui n'est pas étonnant en voyant le combo « L + R » qui rappelle la Rage spartiate et qui est attaché à une jauge, en plus des différentes compétences et attaques de base pouvant être utilisées. Il serait possible de sauter comme dans Inquisition et les animations sont vantées comme fluides. La vidéo montre l'exécution d'un coup de pied et d'une attaque chargée à l'épée, mais rien de plus, donc difficile à dire. En termes d'interface pour l'équipement, cela rappelle évidemment Destiny 2 et autres récents Assassin's Creed, avec le personnage au centre et plusieurs emplacements servant l'équiper d'un heaume, une armure de poitrine, une arme principale, un bouclier et divers accessoires (amulette, ceinture, bagues).

Alors, que pensez-vous de cet aperçu en fuite de Dragon Age: Dreadwolf ?