RUMEUR sur Dragon Age Next : une sortie en 2023 pour le nouveau jeu de rôle de BioWare

Nous savons depuis 2018 que BioWare développe un Dragon Age Next, dont le meilleur aperçu date d'un teaser aux derniers Game Awards 2020. Il nous fera retourner à Thédas pour vivre de nouvelles aventures et retrouver des visages connus, mais nous ne savons pas encore grand-chose de concret sur lui.

Alors, quand celui que certains aiment déjà appeler Dragon Age 4 arrivera sur nos consoles et PC ? À en croire l'inarrêtable Jeff Grubb de VentureBeat, Electronic Arts et BioWare visent actuellement une sortie en 2023, et le développement se ferait pour le moment dans le respect du calendrier : vu l'absence du titre à l'EA Play Live 2021, et le nombre de choses que nous avons à savoir sur lui, le voir plus tôt serait de toute manière étonnant. Le journaliste précise que la communication active devrait débuter en 2022, alors ne vous attendez pas à retrouver le projet ces prochains mois. L'éditeur a bien évidemment refusé de commenter cette rumeur.

Il ne s'agit bien évidemment que d'une rumeur, avouons-le assez crédible face au calendrier d'EA. Elle impliquerait aussi certainement que Mass Effect Next ne sortirait pas avant l'année suivante au moins... Cela vous laisse en tout cas du temps pour découvrir Dragon Age Inquisition, vendu à partir de 26,80 € sur Amazon.fr.

