skate. : free-to-play, cross-play entre consoles et PC, les développeurs livrent quelques infos

Skate 4 est une réalité, mais il ne portera pas ce nom là. Electronic Arts a fait appel à Full Circle Productions pour développer skate., prochain épisode de la franchise qui a été présenté il y a quelques jours avec du gameplay en pré-pré-alpha. Mais les studios sont déjà de retour avec une nouvelle vidéo, dévoilant de nouvelles informations :

Dans ce premier épisode de The Board Room, Full Circle et EA Games s'attardent sur plusieurs points de skate., notamment son modèle économique, car... il sera free-to-play. Les développeurs veulent proposer un jeu accessible pour tous, il sera même cross-play avec de la progression partagée entre les consoles d'ancienne et de nouvelle génération, et les ordinateurs. Le studio ne s'attarde pas sur les machines, mais il y a fort à parier que skate. sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, avec pourquoi pas une version Switch en prime. Full Circle planche même sur une version pour mobiles (iOS et Android), avec là encore du cross-play et de la cross-progression entre toutes les plateformes, mais ce portage pour smartphones ne devrait pas voir le jour avant un moment.

Concernant le titre du jeu, eh bien, les développeurs ont choisi skate., car il ne s'agit pas de Skate 4. Ce n'est ni une suite, ni un remake, ni un reboot, mais une toute nouvelle direction pour la franchise, et il n'y aura pas de Skate 5 (du moins pas de leur part), leur jeu sera skate., point. Le studio supportera son jeu pendant des années, en rajoutant des mécaniques de gameplay, du nouveau contenu, des évènements et des mises à jour saisonnières. Il y aura donc des microtransactions, mais Full Circle promet que skate. ne sera pas un pay-to-win, il n'y aura rien à payer pour débloquer de nouvelles zones, il n'y aura pas de loot boxes payantes et sortir sa carte bleue ne donnera aucun avantage dans le gameplay. Le studio travaille encore sur le modèle économique, s'inspirant notamment d'Apex Legends et d'autres jeux free-to-play à succès, il faudra donc s'attendre à du contenu cosmétique payant essentiellement.

Et quand sera disponible ce skate. ? Eh bien, « quand il sera prêt ». Ce sont les mots de Deran Chung, directeur créatif du jeu, qui explique qu'il ne veut surtout pas rater le lancement et annoncer une date impossible à tenir. Le studio partage d'ailleurs quelques images de skate. en pré-pré-alpha, il y a en effet encore du boulot.Il faudra donc être patient, mais les développeurs vont permettre aux fans de participer à des alphas et bêtas cet été et dans les prochains mois. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.