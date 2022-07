skate. : un premier aperçu du gameplay en pré-pré-alpha qui fait saliver, les inscriptions aux phases de test ouvertes

Full Circle Productions nous avait dit il y a un an que le développement de son skate. (nul ne sait encore trop s'il s'agit du nom définitif de ce Skate 4) avançait bien, mais qu'il n'était pas prêt à en dévoiler davantage. Les rumeurs voulaient que les développeurs commencent à changer de stratégie en le montrant pour la première fois avec du gameplay en juillet, et c'est finalement dès ce 30 juin que nous y avons eu droit.

Full Circle a en effet dévoilé une vidéo dénommée Still Working On It, avec des séquences en « pré-pré-pré-alpha » permettant d'apprécier la physique du jeu, de premiers tricks, des décors pensés pour le multijoueur et quelques chutes, sans fioritures graphiques. Cela veut-il dire que le studio n'a pas encore avancé sur le plan esthétique ? Non, car il introduit ensuite des plans en « pré-pré-alpha », avec des graphismes plus dignes de ce nom, donnant un aperçu de ce à quoi ressemblera vraiment le gameplay de skate. à sa sortie. Et si la technique et la maniabilité ont déjà cette allure, il y a de quoi saliver.

Si vous voulez approcher le jeu avant tout le monde et pourquoi pas contribuer au développement, vous pouvez dès maintenant devenir insider skate. pour vous tenter de vous inscrire aux futurs essais fermés. Aucune date de sortie en vue pour ce skate., mais il va falloir visiblement être encore assez patient.