Professeur Layton et le Nouveau monde à vapeur : un premier aperçu de gameplay prometteur, mais l'attente sera interminable

Le début de l'année 2023 aura été marqué par une excellente nouvelle pour les fans de la licence Professeur Layton, car après un spin-off sur sa fille Katrielle, c'est bien le duo iconique constitué de Hershel et Luke qui va faire son grand retour. L'exclusivité Switch Professeur Layton et le Nouveau monde à vapeur s'était ensuite montrée un peu plus lors du Level-5 Vision 2023, nous donnant un rapide aperçu des retrouvailles des personnages dans la ville de Steam Bison. Depuis, plus rien jusqu'à ce mercredi et le Level-5 Vision 2023 II, avec d'un côté une première bande-annonce de gameplay et de l'autre une bien mauvaise nouvelle si vous étiez comme nous impatients d'y jouer.

En effet, Professeur Layton et le Nouveau monde à vapeur ne sortira pas avant 2025 ! Compte tenu du fait que la console de Nintendo pourrait avoir une successeure dès l'année prochaine et de la propension de Level-5 à reporter les lancements de ses jeux, espérons que la Switch sera toujours concernée à ce moment-là, même si Big N. a déjà rassuré en déclarant que des jeux continueront à sortir dessus.

Concernant la vidéo du jour, nous y retrouvons donc Luke Triton (Mio Imada) et Hershel Layton (Yo Oizumi) qui souhaitent se rendre à l'atelier de l'inventeur Eggmuffin. Malgré certains éléments visuels en 3D, nous aurons toujours affaire à un point'n click. D'ailleurs, les Pièces S.O.S. feront leur retour ! Le reste de la séquence est dédié à la résolution de l'énigme 17 du jeu, où il est question de trouver la porte d'entrée de ce drôle de bâtiment. Pour rappel, c'est le groupe QuizKnock qui est responsable des puzzles de cet épisode. L'interface permettra de faire apparaître un crayon pour prendre des notes directement à l'écran, avec dans le cas présent la possibilité d'entourer des indices. Malgré les doublages, nous supposons qu'ils sont là uniquement pour la présentation, car un tel niveau d'interactivité serait plus que surprenant. Une fois l'énigme résolue, nous recevrons toujours un certain nombre de Picarats.

Ce n'est pas grand-chose, mais nous avons largement le temps d'en voir plus d'ici 2025. En attendant, L'Aventure Layton : Katrielle et la Conspiration des Millionnaires - Édition Deluxe est toujours en vente sur Amazon au prix de 29,95 €.