Professeur Layton et le Nouveau monde s'attire les foudres d'un fantôme dans sa nouvelle bande-annonce

C'est ce mardi que le Level-5 Vision 2024: To the World's Children a enfin été diffusé, juste avant l'ouverture du Tokyo Game Show où l'éditeur proposera des démos de certains de ses jeux. Parmi les titres mis en avant, il y avait évidemment l'attendu Professeur Layton et le Nouveau monde à vapeur, prochain épisode de la licence qui fera revenir sur le devant de la scène Hershel et Luke, dont nous avions déjà eu un aperçu des retrouvailles. L'an dernier, du gameplay avait été proposé, reprenant les bases de ce qui a fait le succès de la licence et nous montrant que les Picarats et Pièces S.O.S seront de retour. Qu'en est-il cette fois ?

Eh bien, c'est un mystère de taille qui a été introduit, à savoir un fantôme, celui de Gunman King Joe histoire de bien aller avec cette aventure à Steam Bison dans une Amérique steampunk fantasmée. Évidemment, le Professeur Layton n'est pas du genre à croire de but en blanc à ce genre de phénomène surnaturel et il y a sans doute une explication bien rationnelle à tout cela, séisme inclus.

La bande-annonce nous montre davantage l'interface de jeu avec du point'n click pour se déplacer à travers les différents tableaux, la possibilité de parler aux PNJ et même un bout de la carte de la ville. Bon, les modèles 3D ne plairont sans doute pas à tout le monde et il va falloir s'y faire. Il nous est promis le plus grand nombre de puzzles de l'histoire de la série. De plus, un petit compagnon robotique baptisée Coindar en anglais a été introduit, qui servira à nous aider dans la détection des Pièces S.O.S.

Professeur Layton et le Nouveau monde à vapeur est toujours attendu sur Switch en 2025, sans plus de précision si ce n'est que son développement progresse bien. L'Aventure Layton : Katrielle et la Conspiration des Millionnaires - Édition Deluxe est de son côté toujours en vente sur Amazon au prix de 34,19 €.