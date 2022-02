BioWare : Dragon Age Next est « en plein milieu de sa production », Mass Effect Next encore au stade des prototypes...

Les rumeurs veulent que BioWare soit sur de bons rails pour livrer son Dragon Age Next durant la deuxième moitié de l'année 2023. L'heure n'est pas encore à donner une date ou même une période de sortie du côté de chez BioWare, mais le General Manager Gary McKay a décidé de communiquer officiellement sur le projet.

Ainsi, il déclare que le prochain Dragon Age est loin d'être terminé, mais est « en plein milieu de sa production ». Il compte sur une équipe expérimentée pour proposer un jeu à la hauteur des attentes de la communauté et promet de donner des nouvelles plus concrètes au cours de l'année 2022. Arrivera-t-il pour autant à le livrer l'année prochaine comme l'espèrent certains ? Toujours est-il que l'avenir du projet se fera sans Christian Dailey : comme d'autres avant lui, le producteur exécutif qui a rejoint la société en 2018 a décidé de quitter le navire...

Et Mass Effect Next ? L'équipe dirigée par Mike Gamble est actuellement seulement en train de « prototyper activement de nouvelles idées et expériences », ce qui prouve que le développement est loin d'être avancé...

Bonjour,

Le mois dernier, vous avez entendu parler de moi alors que nous nous retournions vers 2021 et regardions vers 2022 dans le but de communiquer plus souvent avec notre communauté et nos fans du monde entier. Dans cet esprit, commençons par le prochain jeu en développement : le nouveau Dragon Age .

Comme vous le savez peut-être, le développement d'un jeu comporte plusieurs étapes. Les premières sont les phases de conception et de pré-production, lorsqu'une équipe travaille sur la vision créative du jeu et commence à établir les bases techniques - en créant essentiellement le plan conceptuel et technologique du jeu. L'itération et la flexibilité sont essentielles ici, car les idées et les mécanismes de jeu sont proposés, testés et affinés. Une fois le plan terminé, la phase de production commence. La production consiste à exécuter le plan : prendre ces idées et les transformer en un jeu fonctionnel. Finalement, une équipe fait une Alpha puis une Beta, où le polissage se produit, et les choses qui sont spéciales prennent vraiment vie.

Pour le prochain Dragon Age, nous sommes en plein milieu de la production, ce qui est une sensation formidable. Notre plan a été achevé l'année dernière, nous nous concentrons donc maintenant sur l'élaboration de notre vision : créer des environnements incroyables, des personnages profonds, un gameplay fort, une écriture percutante, des cinématiques fortes en émotions - et bien plus encore. Le schéma directeur du jeu est bien compris et l'équipe est concentrée.

Alors que nous poursuivons notre voyage, nous voulions souhaiter à Christian Dailey un adieu sincère de BioWare. Christian a commencé avec nous en 2018 et a eu une grande influence sur nos jeux et notre équipe de direction, plus récemment en tant que producteur exécutif sur le développement de Dragon Age. L'industrie des jeux est en constante évolution et parfois les gens veulent essayer de nouvelles choses - nous comprenons, mais il nous manquera en tant qu'ami et en tant que collègue.

Une solide équipe de direction composée de vétérans de l'industrie et de Dragon Age est en place pour nous accompagner tout au long de la production et au-delà. Le directeur de production du jeu est Mac Walters, qui a récemment dirigé le développement de Mass Effect Legendary Edition et a une histoire de 18 ans avec BioWare. Corrine Busche, qui a dirigé la direction du design de Dragon Age, est notre directrice de jeu. Elle a une riche expérience, dont 15 ans chez EA, et une passion pour la franchise. Benoit Houle est le directeur du développement de produits, et il apporte une compréhension approfondie de la franchise grâce à son travail sur sur chaque jeu Dragon Age - en commençant il y a plus de 16 ans sur Dragon Age: Origins. Je travaillerai également plus étroitement avec l'équipe de Dragon Age tout au long de la production tout en continuant à guider le studio.

Plus tard cette année, vous commencerez à entendre davantage parler de l' équipe de Dragon Age sous la forme de blogs et de contenu social. Au fur et à mesure que nous avancerons dans le développement, nous serons également en communication régulière avec les joueurs qui siègent à notre conseil communautaire. En tant que fans passionnés comme vous, nous prenons leurs commentaires au sérieux. Nous sommes également à votre écoute lorsque vous partagez vos réflexions et vos expériences, alors continuez à nous parler !

Sur d'autres fronts, notre équipe Star Wars: The Old Republic dirigée par Keith Kanneg, a récemment célébré 10 ans de narration incroyable avec le lancement de notre dernière extension, Legacy of the Sith . L'équipe ne s'est pas arrêtée au lancement de l'extension et se concentre déjà sur d'autres mises à jour pour continuer la célébration tout au long de l'année. Vous pouvez voir notre bande-annonce de lancement pour la nouvelle version ici ; qui était une collaboration créative avec Industrial Light and Magic, et nous l'aimons absolument.

Et bien sûr, nous travaillons aussi sur le prochain Mass Effect. L'équipe, dirigée par Mike Gamble, est composée d'une équipe de développeurs vétérans ainsi que de nouvelles personnes très talentueuses. Ils sont tous en train de prototyper activement de nouvelles idées et expériences. Les jeux AAA de nouvelle génération prennent beaucoup de temps à créer - et nous savons que nos fans les voudront peut-être plus tôt. Mais notre priorité numéro un doit être la qualité, et cela prend simplement du temps pour bien faire les choses.

Alors que nous entamons une nouvelle année d'aventures, nous sommes ravis de partager davantage avec vous. D'ici là, merci encore une fois à tous nos fans. À une excellente année 2022 !

Portez-vous bien,

Gary McKay