Dragon Age Next : pas de versions PS4 et Xbox One pour le futur RPG de BioWare ?

Les consoles de nouvelle génération sont disponibles depuis maintenant bientôt un an, mais faute d'un parc assez grand, peu d'éditeurs tiers ont fait le virage vers le développement d'exclusivités next-gen. C'est notamment le cas chez EA, qui sort en cette fin d'année Battlefield 2042 et FIFA 22 sur les deux générations de machines, avec certes de beaux avantages sur la plus récente.

Il est donc légitime de se demander ce qu'il adviendra pour les futures productions de l'éditeur, notamment Dragon Age Next, aussi surnommé Dragon Age 4 en attendant de connaître son titre officiel. Des joueurs curieux ont découvert sur le profil LinkedIn de Daniel Nordlander, ancien Lead Player Designer sur le projet désormais passé chez Counterplay Games, que ce futur épisode est décrit comme développé exclusivement pour les PC, PS5 et Xbox Series X|S. Le souvent bien renseigné Jeff Grubb de VentureBeat a confirmé l'information via ses sources, qui lui ont indiqué qu'il n'y avait pas de versions PS4 et Xbox One en développement.



Après tout, ce même Jeff Grubb avait déclaré par le passé qu'il savait que Dragon Age Next ne sortirait pas avant 2023, et il serait étonnant que la next-gen n'ait pas plus sa place sur le marché d'ici là. L'absence d'éditions PS4 et Xbox One paraîtrait donc assez logique, surtout si EA veut proposer une aventure techniquement à la hauteur. Pour mémoire, d'après les rumeurs, qui sont le meilleur moyen pour avoir des informations sur le titre à cette heure, BioWare préparerait une expérience exclusivement solo, le multijoueur ayant été abandonné suite au succès de Star Wars Jedi: Fallen Order (disponible à partir de 32,50 € sur Amazon.fr).

